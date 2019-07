Auf ein erfolgreiches Jahr blickte des Küssaberger Fußballvereines SV Rheintal mit dem Vorsitzenden Harald Erleman auf der jüngsten Hauptversammlung zurück. „Nicht nur, dass wir in der vergangenen Saison große Erfolge erzielt haben, nein auch der Zusammenhalt unter den Mitgliedern ist hervorragend. Man sieht, der SV Rheintal ist eine Familie und das hat sich auch im vergangenen Jahr bewiesen.“

Als dann die Trainer der einzelnen Mannschaften ihre Berichte abgaben, wurde diese Aussage deutlich. Der Höhepunkt hatte die erste Mannschaft unter dem neuen Trainer Michael Ebner den Klassenerhalt geschafft. „Als ich bei euch anfing, waren wir auf dem vorletzten Platz und haben nun mit eurem Einsatz unser Ziel erreicht. Wir spielen weiterhin Kreisliga A. Dafür möchte ich mich bei euch auch sehr bedanken.“

Aber auch die anderen Mannschaften haben Großes geleistet. Die E2 sicherte sich die Meisterschaft, die A-Jugend bleibt in der Bezirksliga, die C-Jugend war ebenfalls im Pokalfinale, mussten sich aber in einem spannenden Spiel mit dem zweiten Platz zufriedengeben, aber sie erhielten den Fairnesspokal, den Raphael Patrzek stolz den anwesenden Mitgliedern zeigte. Die B-Jugend ist ebenfalls Meister mit 13 Siegen und eine Niederlage.

Nachdem alle Trainer ihre Jahresberichte abgegeben hatten, wurde die Wahl von Bürgermeister Manfred Weber durchgeführt. „Ich möchte mich beim SV Rheintal bedanken, er repräsentiert sich auch sehr in unserer Gemeinde Küssaberg. Man kann stolz sein, wenn man die Berichte vom SV liest und auch heute Abend gehört hat. Auch die vielen Nebentätigkeiten des Vereins für die Gemeinde sind nicht ohne“, erklärte der Rathauschef. Bevor jedoch die Wahlen begonnen werden konnten, sprach Vorsitzender Harald Erlemann noch ein paar Worte zu den Mitgliedern:

„Wie ich euch schon im letzten Jahr gesagt habe, werde ich mich nun vom Vorsitz des SV Rheintals zurückziehen. Ich habe den Verein lange geführt, doch jetzt bin ich in ein Alter gekommen, wo man auch mal daran denken sollte, die Führung einem anderen, jüngeren zu überlassen. Sollte heute bei den Wahlen aber kein Nachfolger gefunden werden, mache ich noch ein Jahr kommissarisch weiter. Doch bis dahin sollte der Verein einen Nachfolger für mich gefunden haben.“

Da aber niemand auf Anhieb den Vorsitz übernahm, konnte Weber ihn durch geheime Wahl noch einmal zum Vorsitzenden ernennen, wenn auch nur noch kommissarisch für ein Jahr. Tanja Schneider wurde in Abwesenheit wiedergewählt. Die beiden Beisitzer Peter Mihailowitsch und Andreas Ebner sind ebenfalls im Amt bestätigt worden.

Erlemann bedankte sich bei den Mitgliedern für alles, nicht ohne die Bitte zu äußern, von ihnen mehr Hilfe zu bekommen, hinsichtlich der Pflege und Erhaltung der Anlage und des Gebäudes. So werden auch Helfer gesucht für die bevorstehende 20. Vollmondnacht-Party am 2/3. August auf dem Sportgelände des SV Rheintal. Eine große Warm-Up-Party mit DJ Pagani.

SV Rheintal

Schon vor der Gründung des SV Rheintal wurde im heutigen Küssaberg Fußball gespielt: Seit 1929 als Deutsche Jugendkraft“, 1938 als „Sportverein Dangstetten“. 1946 dann die Vereinsgründung zum SV Rheintal – „ein Name begann zu leben!“ Der Verein, der mittlerweile mit mehr als 450 Mitgliedern der größte in der Gemeinde Küssaberg ist, hat in den vergangenen Jahren große Erfolge erzielt, weitere Informationen gibt es im Internet:

