von Tina Prause

Mit dem Ende der Freibad-Saison, feierte jetzt auch die DLRG-Ortsgruppe Küssaberg ein erfolgreiches Vereinsjahr. „Es war wieder eine tolle Zusammenarbeit in diesem Jahr, unser Dank geht auch an die Eltern“, resümierte Ludwig Nies, Vorsitzender der Ortsgruppe zufrieden während des Abschlussfestes.

Neben einer für die Ortsgruppe neuen Rekordsumme von 64 abgenommenen Schwimmabzeichen, freute sich die Vorstandschaft über insgesamt 16 Neuzugänge bei dem Nachwuchs. Unter anderem ist das auch auf die Schwimmkurse zurückzuführen, die die DLRG-Ortsgruppe Reckingen während des Sommers in dem Familien-Freibad in Reckingen anbietet.

Jährlich kommen bis zu 30 Kinder, um hier innerhalb zwei Wochen das Schwimmen zu lernen. Weiter werden auch für Erwachsene entsprechende Kurse angeboten. „Die positiven Erfahrungen aus den Kursen macht bei einigen Kindern Lust auf mehr“, erklärt Vorstandsmitglied Mandy Wolfram den erfreulichen Zuwachs.

Weiter bringt die seit gut einem Jahr laufende Optimierung und Umstrukturierung der Ortsgruppe viel positives Feedback und eine zufriedenstellende Zusammenarbeit. Das Training der Kinder- und Jugendgruppen „Frösche“ und „Forellen“ soll in der kommenden Saison weiter optimiert werden, mit der Gründung einer weiteren Unterteilung.

So soll noch intensiver auf die Bedürfnisse und unterschiedliche Leistungsstände eingegangen werden. Die neue Gruppe „Kaulquappen“ richtet sich dann an Schwimmanfänger, die während des wöchentlichen Trainings direkt nach dem erlernten Schwimmen Kondition und Technik weiter ausbauen sollen.

Prinzipiell richtet sich das Training der zukünftig drei Gruppen an Kinder von sechs bis zwölf Jahren, danach steht der Wechsel zum Training für die Rettungsschwimmer an. Einziger Wermutstropfen des Vorstandes in diesem Jahr, ist die schwierige Situation, ein Hallenbad für das Wintertraining zu finden. Gut alle zwei bis drei Wochen wird dieses von Oktober bis zur Öffnung des Reckinger Freibades im Frühjahr angeboten. Ob es auch in diesem Winter stattfinden kann, ist aktuell noch nicht geklärt.

„Es stehen noch Gespräche an“, informiert Vorstandsmitglied Mandy Wolfram hoffnungsvoll. Unabhängig davon freut sich die gesamte Ortsgruppe zunächst auf ihren Jahresausflug Anfang Oktober in den Freizeitpark Trippsdrill, was immer wieder ein Höhepunkt für alle Generationen ist.