Küssaberg Regionale Künstler kommen gern zum Benefizkonzert Charity im Garten in Rheinheim

Fast schon ein Selbstläufer war die Suche nach Musikern und Sängern, diebei "Charity im Garten" in Rheinheim auftreten werden. Der Eintritt ist frei, Spenden für Ärzte ohne Grenzen werden gern angenommen.

Am Anfang hatten die Organisatoren der Musikveranstaltung „Charity im Garten“ noch Bedenken, ob sich nach dem Aufruf zur offenen Bühne am kommenden Donnerstag, 14. Juni, ab 18 Uhr im Pfarrgarten der katholischen Kirche in Rheinheim genügend Musiker und Sänger aus der Region melden. Dazu hatte das Team, bestehend aus Terry Powell, Anja Krippl, Daniela Faller, Lena Ehrig, Katharina Kappler, Marita Barth, Melanie von Roth, Noah Huber und Daniel Malzacher die Musiker und Sänger der Region per Zeitungsartikel angesprochen. Die Resonanz ließ nicht lange auf sich warten und macht laut den Organisatoren Lust, der bunten Vielfalt zuzuhören.

Kinderchor, Quartett und Musikschüler

So wird nach der Begrüßung durch Küssabergs Bürgermeister Manfred Weber der Grießener Kinderchor Funky Fun Farbenklang die Veranstaltung eröffnen. Weiter dürfen sich die Gäste auf den Auftritt des Quartetts Karamel freuen, die mit Gesang, Gitarre, Geige und Flöte Lieder wie "Kompliment" von Sportfreunde Stiller oder „Runaway“ von The Corrs vortragen werden. Die Musiklehrer AkaneImazu-Gjebrea und GenciGjebrea werden mit ihren Schülerinnen Yurina (14 Jahre) und Isabella (zehn Jahre) mit Klavier- und Gitarrenmusik dabei sein.

Akkordeonspieler sowie Vater und Tochter

Simon App, ein virtuoser Akkordeonspieler und einigen Besuchern sicher bekannt durch seinen Gastauftritt bei der ARD-Live-Sendung „Immer wieder sonntags“, freut sich ebenfalls schon auf seinen Auftritt bei der Charity-Veranstaltung. Nele und Hans-Jörg Bernd, ein Vater-Tochter-Duo, wollen die Zuschauer an diesem Abend mit ihrem Gesang mit Gitarrenbegleitung unterhalten.

Küssaburg Harmonists uns Schülerduo

Das Trio Küssaburg Harmonists wird das bunte Programm mit Evergreens wie „Ein Freund, ein guter Freund“ oder „Veronika, der Lenz ist da“ bereichern. Die zwei Schüler Thomas Ruppelt und Jana Maier haben bereits Erfahrung gesammelt mit Auftritten wie zum Beispiel in der Bar "Casablanca" in Waldshut und haben im vergangenen Dezember ihre erste CD „Unendlich schön“ veröffentlicht. Hieraus wollen sie Lieder vortragen.

Spenden für Ärzte ohne Grenzen

Der Eintritt an diesem Abend ist frei, Spenden zugunsten der Organisation Ärzte ohne Grenzen sind erwünscht. "Denn", so Terry Powell zum Hintergrund der Veranstaltung, „man kann den Medien tagtäglich entnehmen, wie die Hilfsorganisationen selbstlos für die Gesundheit von Menschen in Not an den Krisenherden dieser Erde eintreten.“ Diese Arbeit möchten die Organisatoren mit den Spenden aus dem Benefizkonzert unterstützen. Auch für die Verpflegung der Gäste ist gesorgt. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in der Trotte in Kadelburg stattfinden.