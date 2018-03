Küssaberg Rechberger Sänger pilgern auf dem Jakobsweg

Sechs Rechberger Sänger sammeln viele Eindrücke auf dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela.

Rechberg – „Böse Menschen haben keine Lieder...", dachten sich sechs Sänger des Männerchores Rechberg und begaben sich vorsichtshalber auf einen kleineren Teil des portugiesischen Jakobsweg, dem Camino Portugues, um der kleinen Sünden ledig zu werden. Die Verabschiedung der Pilger in der Rechberger Kapelle, liebevoll „Dom“ genannt, erfolgte im Rahmen einer würdigen Zeremonie und mit dem Segen und den guten Wünschen der ganzen Kirchengemeinde.

Versehen mit dem äußeren Zeichen des Pilgers, der Jakobsmuschel und dem offiziellen Pilgerpass, welcher die zahlreichen Stempel als Beweis der zurück gelegten Strecke enthalten würde, begann in der Kathedrale von Porto, Portugal, der Camino, der Weg.Die ersten Tagesetappen führten an der Küste des Atlantiks entlang, um dann ins Landesinnere abzubiegen und irgendwann die spanische Grenze zu überschreiten.

Die Wettervorhersage für den gewählten Zeitraum war alles andere als günstig. Sturm, Kälte und Dauerregen sollten die Pilger auf ihrem Weg begleiten, ohne dass auch nur einmal der Mut und die gute Laune verschwanden. „Gut, so manches Loblied, gesungen in einer der prächtigen alten Kirchen am Wege, kam manchmal nicht so ganz aus frohen Herzen“, berichtete Alfred Fritsch. Jedoch ohne körperliche Beschwerden, und ohne die zu erwartende schwere Erkältung wurde das Ziel, die riesige Kathedrale in Santiago de Compostela, nach nahezu 14 Tagen erreicht. Bei der Abendmesse, zelebriert von Erzbischof Barrio, konnte sich keiner der mystischen Stimmung, im Halbdunkel dieser großen Stätte der Christenheit, erwehren. Die letzten grauen Gedanken über den doch zuletzt mühevollen Weg wurden am nächsten Tag bei der Pilgermesse und der Verlesung der Pilgergruppe verscheucht und durch die Vorfreude auf das gewohnte Zuhause ersetzt.Den Abschluss dieser ungewöhnlichen Flucht aus dem Alltag bildete der einzigartige Empfang im nächtlichen Rechberg durch die Ehefrauen und Freunde. Beim abschließenden Mitternachts-Bratwurstessen im „Löwen“ wollte Pfarrer Mitzkus nicht wirklich bestätigen, dass nun auch tatsächlich alle lässlichen Sünden aus der Vergangenheit der sechs Sänger gebüsst und vergeben worden sind.