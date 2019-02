von Tina Prause

Der Reckinger Narrenverein hat in diesem Jahr besonderen Grund zu feiern: Seit 50 Jahren prägt er das Dorfleben und bietet über die Fasnacht hinaus Veranstaltungen im Ort an. Egal ob es der St. Martins-Umzug ist, eine Nikolausfeier, das Dorf- oder Herbstfest, das alles wird federführend von den Narren organisiert. Vor dem Hintergrund des 50-jährigen Bestehens richten die Reckinger Narren am kommenden Sonntag auch das 40. Küssaberger Narrentreffen aus.

Dabei werden sie immer noch von den Gründungsvätern Heinz Schweizer, Gustav Gersbach, Alois Graf, Hubert Gehringer, Hermann Schwab und Rudolf Gersbach unterstützt. Mit Rat und Tat oder auch gerne mal lustigen Anekdoten aus früheren Zeiten, bereichern sie das Vereinsleben. So lässt es sich Heinz Schweizer nicht nehmen, nach wie vor an jedem Dorffest das Bier zu zapfen – das ist schon Tradition.

Schon 1972 hat der Verein mit kreativen Kostümen die Bürgerinnen und Bürger unterhalten. | Bild: NV Reckingen

Mit dem 40. Geburtstag der Guggenmusik Schnörri-Plätzer gibt es einen weiteren Grund zum Feiern. Während des Jahresausflugs 1978 zum Rottweiler Stadtfest entstand die Basis für die „Schnörri-Plätzer“. Spontan kauften sich einige Mitglieder des Narrenvereins auf einem Flohmarkt ein paar alte Instrumente und gründeten ihre eigene Guggenmusik, die bis dahin nur aus der Schweiz bekannt war. Seit dem werden jedes Jahr am Schmutzige Dunnschtig die Bürgerinnen und Bürger von Reckingen ab 5 Uhr morgens geweckt. Etwas später am Tag bringen sie immer wieder das Rathaus zum Beben während der Machtübernahme.

Der Reckinger Narrenverein bei einem Auftritt im Jahr 1961. | Bild: NV Reckingen

Und dann gibt es in diesem Jahr noch den 20. Geburtstag der Maskengruppe. Die Meisten kennen die freundlich lachenden Maskenträger von den Fasnachtsumzügen. Mit handgeschnitzten Masken, Bauernhäs, Most und Bank sind sie immer dabei.

So manch ein Besucher der Umzüge darf sich über einen kleinen Schluck Most aus dem Fass freuen. „Damals“ so berichtet Frank Gersbach, 1. Vorsitzender des Narrenvereins, „saß man nach getaner Arbeit im Stall oder auf dem Feld gemütlich auf dem Bänkle, trank seinen Most und diskutierte gemeinsam das aktuelle Dorfgeschehen“.

Nicht mehr wegzudenken ist die Maskengruppe. | Bild: NV Reckingen

Dass die Akteure der Maskengruppe immer noch viel zu berichten haben, zeigen ihre Auftritte an den Bunten Abenden. Dort erinnern sie mit leicht spitzer Zunge die Besucher an Kurioses aus dem Ortsgeschehen oder menschliche Missgeschicke aus Küssaberg. Zwar kein Geburtstagskind aber trotzdem nicht wegzudenken ist die bunte Fußgruppe während der Umzüge.

Närrisch unterwegs (von links): Hannelore Werne, Peter Graf, Erich Stoll und Gustav Gersbach sowie verdeckt Heinz Schweizer und Robert Stoll. | Bild: NV Reckingen

Immer passend zum jeweiligen Motto der Fasnacht sind ihre Kostüme geschneidert. Mal als Rocker auf einem überlangen Motorrad, mal als Zirkusensemble und in diesem Jahr als Piraten setzten sie immer kreativ das jeweilige Jahresmotto mit ihren Kostümen um.

Als Ausrichter des 40. Küssaberger Narrentreffens haben die Mitglieder des Vereins die Gelegenheit, um ihr Jubiläum gebührend zu feiern. Am Sonntag, 3. März, wird um 11 Uhr die Festmeile eröffnet. Um 14 Uhr folgt dann der Umzug.