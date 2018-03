vor 7 Stunden SK Küssaberg Pfanne mit Öl auf Herd vergessen: Küchenbrand in Küssaberger Gaststätte

Küche und Erdgeschoss einer Gaststätte in Küssaberg wurden am Dienstag bei einem Küchenbrand in Mitleidenschaft gezogen. Eine 76 Jahre alte Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.