Küssaberg Neue Tourismusstelle in Küssaberg: Ein holpriger Weg zur Arbeitsvergabe

Neue Tourismusstelle in Küssaberg: Ein holpriger Weg zur Arbeitsvergabe

Die Gemeinde Küssaberg hatte bei der Arbeitsvergabe für die neue Tourismus-Anlaufstelle kein leichtes Händchen: Die Angebote für die Arbeiten fallen höher aus, als ursprünglich kalkuliert. Auch die Suche nach Handwerksbetrieben gestaltete sich schwierig. Der Gemeinderat will Aufträge an Handwerksbetriebe künftig überregional ausschreiben.

Eigentlich wollte der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am vergangenen Montag nur die anstehenden Aufträge für die Tourismus-Anlaufstelle vergeben. Der zuständige Architekt Jörg Kaiser präsentierte dem Gremium die Ergebnisse der beschränkten Ausschreibung. Das Projekt ist im vergangenen Jahr mit rund 800 000 Euro budgetiert worden.

Bereits bei der letzten Vergabe von Aufträgen musste der Gemeinderat dem Bau weitere 10 000 Euro zugestehen, da die eingegangenen Angebote über den ursprünglich budgetierten Kosten lagen. Die nun zu vergebenden Zimmererarbeiten, Gerüstbauarbeiten, Dachabdichtungsarbeiten, Blechner- und Verglasungsarbeiten, sowie der Metallbau und der Aufbau des Sonnenschutzes waren zusammengefasst mit rund 190 000 Euro kalkuliert.

Die aktuelle Situation sieht nun allerdings so aus, dass die Angebote der Handwerksbetriebe eine Steigerung der Kosten um weitere 40 000 Euro bedeuten. Zudem berichtete Jörg Kaiser, dass es teilweise schon schwierig war, überhaupt Angebote von den angeschriebenen Handwerksbetrieben zu bekommen. So hat er zum Beispiel bei den Zimmererarbeiten sechs Unternehmen angeschrieben, allerdings nur drei Angebote erhalten, die dann auch noch mindestens 10 000 Euro über der ursprünglichen Kostenberechnung lagen.

Ein Grund hierfür ist die mehr als gute Auftragslage der Handwerksbetriebe, wie auch Jörg Kaiser bestätigte. Auf Nachfragen bei einem Handwerksbetrieb bekam er zur Antwort, dass die Auftragsbücher bis Ende 2019 voll seien. Natürlich muss man sagen, dass die Bauprojekte der Gemeinde, wie zum Beispiel das neue Feuerwehrgerätehaus oder das Dorfgemeinschaftshaus in Reckingen bei den Kosten immer eine Punktlandung hatten. Auch die Zeitplanungen waren im Rahmen. Bei der Vergabe von Aufträgen hatte der Gemeinderat und die Verwaltung immer viel Wert darauf gelegt, diese innerhalb der Gemeinde oder zumindest des Landkreis zu belassen und dementsprechend beschränkte Ausschreibungen durchgeführt. In der folgenden Diskussion äußerte sich Gemeinderatsmitglied Ulrike von Roth diesbezüglich „es ist wünschenswert, dass die Aufträge an örtliche Unternehmen gehen, aber es geht ja auch um öffentliche Gelder“. Auch Peter Graf sagte offen zu der Situation: „Ich habe da Mühe mit“.

Abschließend stimmte der Gemeinderat zwar für die Vergabe der Aufträge, um den Zeitplan einhalten zu können. Allerdings war sich das Gremium und die Verwaltung einig, künftig überregional auszuschreiben. In welchem Radius wird noch geprüft werden müssen.