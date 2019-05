von Ingrid Ploss

In lockerer, fröhlicher Art führten Sandra Grimm und Maraike Strittmatter durch den ersten Teil des Programms, das unter der Leitung von Nicole Eilers der MV Binzgen gestaltet wurde. Mit Freudensprüngen des MV Binzgen, „Jump and Joy“, begann der Abend und diese Freude konnten die Zuhörer im weiteren Konzertverlauf musikalisch nachempfinden.

Auch als Sänger bewährten sich die Musiker, kräftig aus dem Saal unterstützt, bei der Polka „Böhmische Liebe“. Die Sänger vom befreundeten MV Dangstetten trafen zwar nicht ganz den Einsatzpunkt der Gesangseinlage, ernteten aber für ihren mitreißenden Einsatz tönenden Applaus. Ruhiger und verträumter wurde es dann bei „Mountain Wind“ sowie „My Dream“ mit einem hervorragenden Solo von Ralf Riedel am Flügelhorn. Ein Arrangement von Harald L. Walters „Instant Concert“ – ein bunt durcheinander gemixtes Stück bekannter Melodien – führte das Publikum in eine kleine Pause.

Der österreichische Konzertmarsch „Sympatria“, musiziert vom MV Dangstetten, eröffnete den zweiten Teil des Abends. Sehr unterhaltsame Ansagen aus den Reihen der Musiker führten weiter durch das Programm. So war zu erfahren, dass die Holzbläserregister wohl „wegen des Klimawandels vom Aussterben bedroht“ sind, und daher ein gegenseitiger Austausch der Musiker stattfindet. Da Dirigentin Nicole Eilers beide Musikvereine leitet, ist das für die Betroffenen zwar eine doppelte Probenbelastung, für die Vereine aber ein großer Vorteil.

An dieser Stelle bedankten sich Nicole Eilers sowie alle Kollegen für den engagierten Einsatz dieser Musiker. Mit viel Beifall wurde eine Hommage an die goldene Swing-Ära, „The Golden Swingtime“, begleitet und in „The Sound of Silence“, arrangiert von James L. Hosay, konnten die Zuhörer im Andenken an Simon and Garfunkel schwelgen. Nico Landwehr beeindruckte an der Tuba mit „The Old Grumbly Bear“, der eher charmant als alt und mürrisch daherkam. Anhaltender Beifall forderte eine Wiederholung der finalen virtuosen Läufe des Stückes.

Schwungvoll endete dieses unterhaltsame Doppelkonzert mit dem beliebten Sommerhit von 2017 „Despacito“ sowie „Hey Tonight!“, solistisch am Tenorhorn Jungmusiker Marc Hauke, und den von beiden Musikvereinen gemeinsam musizierten Zugaben „It‘s a Beautiful Day“ sowie der Polka „Von Freund zu Freund“.