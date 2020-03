von Karin Wichert

Im Dorfgemeinschaftshaus Reckingen erklang zum Auftakt der Hauptversammlung des Musikvereins Rheinheim Leonard Cohens „Halleluja“: Intoniert wurde es von der zwölfjährigen Adriana Powell auf der Querflöte.

Adriana Powell (zwölf Jahre) spielte Halleluja von Leonard Cohen zart und stimmungsvoll auf der Seitenflöte. | Bild: Karin Wichert

Dann spielte der zehnjährige Theo Sutter auf der Posaune im Duett mit seinem Ausbilder Falk Schneider einen Swing.

Theo Sutter (zehn Jahre) mit einem Swing auf der Posaune und im Duett mit seinem Ausbilder Falk Schneider. | Bild: Karin Wichert

Zehn Jungmusiker zeigten ihr Können auf der Bühne, was ihnen großen Beifall bescherte. Vorsitzende Heike Mihailowitsch begrüßte auch Bürgermeister Manfred Weber zu der Versammlung.

Protokollführerin Christine Palla-Roth gab anschließend den beeindruckenden Jahresbericht. Beginnend mit dem Familientag im Kieswerk Tröndle folgte eine umfangreiche Übersicht erfolgreicher Konzerte und Auftritte. Erwähnt wurden unter anderem das gemeinsame Konzert mit dem Brückenchor Küssaberg, der Auftritt zur Eröffnung des neuen Minigolfplatzes Rheinheim, das traditionelle Konzert am Blumenfest Rheinheim und der Ausflug auf die Burg Schwaneck in Bayern sowie den Besuch des Münchner Oktoberfestes. Im November gab es das begeisternde Doppelkonzert mit dem niederländischen Gastorchester „Juliana Amersfoort„.

Die Vorsitzende begrüßte die Neumitglieder Carla Karlsch (Trompete) und Jana Blatter (Klarinette) und übergab das Wort an Dirigent Ralf Hoffarth. Er teilte seine große Zufriedenheit über das Engagement der Aktiven und betonte die gute Kameradschaft.

Die Jungmusiker und ihre Ausbilder (vorne, von links): Sasha Lara Neumann, Sarah Hilpert, Sina Ebel, Adriana Powell und Zoe Gehringer. Mitte, von links: Marie Tamm, Matthias Lenhard, Julian von Roth und Theo Sutter. Hinten, von links: Antonia Marohn, Yvonne Würth, Ralf Hoffarth und Falk Schneider. | Bild: Karin Wichert

Hoffarth hat Großes vor: „Diese Jahr legen wir noch einen oben drauf – als Projektorchester mit vielen Gastmusikern und aktiver Teilnahme von unseren Ehrenmitgliedern am Open-Air Konzert in der Kiesgrube Rheinheim. Das Programm lehnen wir an das 60. Vereinsjubiläum von Phillip Hansmann an und werden dazu die besten Stücke aus den Dekaden der 60er, 50er, 40, 30, 20er Jahre spielen.“

Jens Noack gab einen einwandfreien Kassenbericht. Die Wahlen, geleitet von Manfred Weber, spiegelten das große Vertrauen in den amtierenden Vorstand. Bestätigt wurden Heike Mihailowitsch als Vorsitzende, Sabine Ehlert als Stellvertreterin, Jens Noack als Kassier, Gabi Haas als Schriftführerin, Christine Palla-Roth als Protokollführerin und Beisitzer Matthias Leute.

In ihrer Vorschau informierte Heike Mihailowitsch über das geplante Doppelkonzert in Oberhallau und das Bezirksmusikfest in Lauchringen.