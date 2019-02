von Stefan Kurczynski

Wie fast in jedem Musikverein werden zu Beginn einer Versammlung ein oder zwei Musikstücke gespielt. Beim Musikverein Rheinheim konnten die Kinder und Jugendlichen aus den einzelnen Registern auf diese Weise zeigen, was sie im vergangenen Jahr gelernt hatten. Gerne zeigten sie ein Potpourri aus klassischen und modernen Stücken, das bei den Mitgliedern in der Brücke in Rheinheim sehr gut ankam.

Erfolgreiches Jahr 2018

Die Rückschau von Schriftführerin Gabi Hass unterstrich, dass das vergangene Jahr ein erfolgreiches und gutes Jahr war. Viele Auftritte und Veranstaltungen galt es zu bewältigen, aber die gute Zusammenarbeit im Verein machte sich wieder bemerkbar. Das zeigte sich insbesondere an dem jedes Jahr stattfindenden Blumenfest in Zusammenarbeit mit dem Brückenchor Rheinheim.

Die wiedergewählten Vorstandsmitglieder des Musikvereins Rheinheim (von links): Michaela Ehret (Notenwartin), Sabine Ehlert (stellvertretende Vorsitzende), Gabi Hass (Schrift) und Marianne Breinlinger (Beisitz). | Bild: Stefan Kurczynski

Auch das gemeinsame Konzert mit den Musikvereinen aus Dangstetten und Kadelburg war für alle ein großes Erlebnis. Unter dem Motto: „Hand in Hand“ war im Juni im Gemeindezentrum ein gemeinsames Konzert aufgeführt worden. Beisitzer Matthias Leute bemerkte kurz: „Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Allein von drei, an sich verschiedenen Dirigenten, geführt zu werden, war schon ein Erlebnis.“

Vorsitzende dankt Mitgliedern

Auch die Vorsitzende Heike Mihailowitsch bedankte sich bei den Mitgliedern und den vielen Helfern rund um den Verein für ihr großes Engagement. Dirigent Ralf Hoffarth machte in seinem Rückblick auf das vergangene Jahr klar, dass er mit den Leistungen der Musiker voll und ganz nicht nur zufrieden, sondern begeistert war. „Ich möchte euch auch noch einige Termine für dieses Jahr vorstellen. Wir haben am 2. November ein Doppelkonzert mit einem holländischen Verein. Das verspricht schön zu werden und drei Wochen später sind wir in Hallau auch zu einem Doppelkonzert.“

Geschenke für Neumitglieder

Bevor der Bürgermeister Manfred Weber die Wahlen vornahm, wurden noch drei Jugendliche im Verein aufgenommen. Es hat schon Tradition, dass jedes neue Mitglied ein Begrüßungsgeschenk erhält. Die drei neu aufgenommenen Alina Scharrer, Simon Klubert und Marina Schuster erhielten dieses Mal einen Leuchtstift (um Wiederholungen und Kopfzeichen zu markieren), einen Bleistift für Notizen und ein paar Wäscheklammern, um die Noten festzuhalten, falls es windet. Bei den Wahlen hatte es Weber recht einfach. Die zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. So die stellvertretende Vorsitzende Sabine Ehlert, die Schriftführerin Gabi Hass, die Notenwartin Michaela Ehret, sowie die beiden Beisitzer Marianne Breinlinger und Andrea Sutter (abwesend).