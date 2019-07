von Stefan Kurczynski

Der Musikverein Kadelburg gestaltet seit vielen Jahren einen attraktiven Festverlauf für die Küssaberger Einwohner sowie für die zahlreichen Gäste. Das Rhyfäscht ist ein Fest für die ganze Familie, generationsübergreifend für Jung und Alt.

Fast alle Kadelburger Vereine und Institutionen wirken bei dem Fest mit. Wie immer darf auch das Kulinarische nicht fehlen. Neben einem Eiswagen ist der Fisch im Bierteig zu nennen, wie auch die vielen Angebote an Kuchen. Es wird ein breites Angebot an Speisen und Getränken geboten. So soll es auch am 13. bis 14. Juli sein. Nachdem am Samstag ab 18.30 Uhr Festbeginn ist, folgt ab 19 Uhr der Dämmerschoppen mit dem Musikverein Dangstetten.

Gegen 21 Uhr heizen die Hard-Polka-Wage aus Birkendorf ein. Diese Formation spielte schon bei „140 Jahre MV Kadelburg“ 2016 in der Trotte Kadelburg.

Den Sonntag eröffnet dann, wenn um 11 Uhr der Oldi-Traktorenclub Küssaberg seine Fahrzeuge aufgestellt hat, gegen 11.30 Uhr der 1884 gegründete Musikverein aus Wutöschingen. Dieser spielt unter einer neuen Leitung und hat somit eine Premiere. Das Nachmittagsprogramm gestaltet ab 13.30 der TV Kadelburg mit der Mädchengruppe der ersten bis vierten Klasse.

Begeisterte Zuschauer feiern die kleinen Künstler auf der Bühne (hier ein Bild von 2018). | Bild: Stefan Kurczynski

Ab 14 Uhr begeistert dann die Gruppe Wirbelwind aus dem Kindergarten Kadelburg. Das Nachmittagskonzert spielt ab 14.30 Uhr der Musikverein Oberhof, den es auch schon seit 1912 gibt. Ebenfalls Premiere mit ihrem ersten Auftritt, außerhalb der Grundschule, hat die Bläserklasse der Grundschule Kadelburg. Sie treten ab 16 Uhr auf. Die Kadelburger Fergen sind mit der Mini-Teenie-Garde gegen 16.30 Uhr vertreten. Der Dämmerschoppen wird vom Musikverein Oberlauchringen gespielt.