Küssaberg Musikverein Dangstetten in bewährter Besetzung

Musikverein Dangstetten in bewährter Besetzung

Der Musikverein Dangstetten zieht Bilanz. Der Vorstand bleibt fast der alte. Nico Landwehr löst als neuer Jugendwart Dana Köpfler. Die Dirigentin freut sich auf das Gesamtkonzert der Küssaberger Musikvereine am 16. Juni.

Küssaberg (kur) Eröffnet wurde die Versammlung mit dem Marsch "Fly Past". Vorsitzender Klaus Mülhaupt betonte den ausgezeichneten Zusammenhalt des Dangstetter Vereins. Aus den Vorstandsberichten wurde deutlich, dass bei 48 Gesamtproben eine Besuchsquote von 88 Prozent erreicht wurde.

Die Probenbesten waren Alexander Trapp (ein Mal gefehlt) und Christine Weissenberger (zwei Mal gefehlt). Das Leistungsabzeichen in Bronze erreichten Aiyana Mülhaupt (Flöte), Marc Spörndle (Trompete) und Paulina Steinle (Trompete). Mit Nico Landwehr, Aiyana Mülhaupt und Marc Spörndle wurde der Verein um drei Mitglieder erweitert. Zurzeit befinden sich noch acht Jungmusiker in der Ausbildung. Der Vorstand wurde fast komplett bestätigt: Klaus Mülhaupt (Vorsitzender), Annette Mayer (stellvertretende Vorsitzende), Roswita Preiser (Schriftführerin), Priska Derr (Kassiererin), Michael Köpfler (Notenwart), Robert Mathis (Materialwart) sowie die Beisitzer Angelika von Roth, Matthias Köpfler, Markus Köpfler und Andreas Steinle. Neuer Jugendwart ist Nico Landwehr als Nachfolger von Dana Köpfler. Dirigentin Nicole Eilers freut sich besonders auf das Gemeinschaftskonzert am 16. Juni mit den beiden Küssaberger Musikvereinen aus Kadelburg und Rheinheim.