von Stefan Kurczynski

Unter badischer Flagge, badischer Dekoration und badischem Essen ging es rund am Samstagabend in der Dangstetten Halle. Aufgespielt zum ersten badischen Oktoberfest des Musikverein Dangstetten hatte die Band Brooks, die Band am Hochrhein. Mit zünftiger Musik heizten sie den Gästen ein. Und das gelang ihnen sehr gut.

Am Sonntag gab es auch Kaffee und Kuchen, vom netten Personal serviert. | Bild: Stefan Kurczynski

Band sorgt für Stimmung

Die Formation, die sich früher, im Jahre 1986, „Die Steinbachmusikanten“, später dann im Jahre 2006 „Die Steinbacher“ und im Jahr 2014 dann „Band am Hochrhein„ nannte, kann auf mehr als 21 Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken und das bewies sie, zur Freude der Gäste in der Dangstetter Halle, bis in den frühen Morgen. Die Musiker verstanden es ausgezeichnet, das Publikum mitzureißen und so für eine fabelhafte Stimmung zu sorgen.

Auch das Schunkeln gehört zu einem Badischen Oktoberfest. | Bild: Stefan Kurczynski

Der Sonntag wurde dann traditionell von den Musikvereinen gestaltet. Es ist schon Tradition, dass Musikvereine sich gegenseitig besuchen und gemeinsam an den verschiedensten Orten zusammenspielen. So ist es auch beim MV Luttingen dem MV Lienheim. Bei beiden Vereinen war der Musikverein Dangstetten Gast und spielte dort auf.

Viel Einsatz war auch bei den Extra-Getränken notwendig, damit alles für den Gast parat ist. | Bild: Stefan Kurczynski

Der traditionelle Musikverein aus Luttingen besteht schon seit 1910 und hat am Sonntagvormittag den Besuchern so richtig gezeigt, was er alles draufhat. Die Musiker heizten dem Publikum mit traditioneller Volksmusik wie Märschen und Polkas, aber auch mit Liedern der 60er, 70er, 80er und 90er Jahre sowie mit Filmmusik, Swing, Jazz und Medleys bekannter Künstler ein. Stimmung war also auch am Sonntag angesagt. Aber damit nicht genug. Der erstmals 1882 erwähnte und 1947 wiedergegründete Musikverein aus Lienheim tat es gleich und zog ebenfalls alle Register seines Könnens. Auch die Musiker vom MV Lienheim hatten somit den Gästen einiges zu bieten.