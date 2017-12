Küssaberg Musical erzählt in Küssaberg von Weihnachten

Die Kinder proben emsig für die Aufführung des Weihnachtsmusicals am 24. Dezember in der Bergkirche in Kadelburg. Seit rund zehn Jahren veranstaltet die Pfarrerin Andrea Kaiser von der evangelische Kirchengemeinde Kadelburg das Musical.

Spätestens wenn in einigen Küssaberger Familien die Kinder „ Silber und Gold“ oder „sie hat ja gesagt“ trällernd durch die Wohnung laufen, ist klar: es ist bald Weihnachten und die Proben für das Krippenspiel der Bergkirche haben begonnen. Seit rund zehn Jahren veranstaltet die Pfarrerin Andrea Kaiser von der evangelische Kirchengemeinde Kadelburg das Musical. Circa zwei Wochen vor Weihnachten geht es los. Dienstags laufen die Kinder direkt nach der Schule zum Kinderbistro. Man isst zusammen, macht schnell Hausaufgaben und dann wird geprobt, die Rollen werden verteilt. Am Samstag vor Weihnachten werden die Proben mit einem Kinonachmittag verbunden. Schnell versteht man, warum viele Kinder bereits seit der Vorschulzeit an dem Musical teilnehmen.

Wer die Chance hat, zwischendrin bei den Proben zuzuhören, denkt schon mal „süß, aber ob das bis Weihnachten was wird“. Viel zu schnell vergeht die Vorweihnachtszeit und der Heilige Abend ist da. Die Stimmung in der Bergkirche ist schon vor Beginn des Auftritts besonders. Vielleicht liegt das an den aufgeregten Kindern. Viele Gäste, die nicht der Kirchengemeinde angehören sind dabei, oft sogar über den evangelischen Glauben hinaus. Weil „der Gottesdienst und das Krippenspiel in der Bergkirche so schön sind“ hört man von fast allen. Dann geht es pünktlich um 16.30 Uhr los. Unglaublich konzentriert, ruhig und andächtig stehen die Kinder neben dem großen Weihnachtsbaum, auf der anderen Seite stehen die Musiker. Thomas O.H. Kaiser, Pfarrer der Kirchengemeinde Klettgau ist bei dem Weihnachtsmusical für die Band zuständig, die aus Gitarren, Streichern und Bläsern besteht.

Sie begleiten den Gesang im Musical und bestehen zum großen Teil aus den Kindern, die mittlerweile zu groß für das Krippen-Musical sind. So führen die Kinder im Alter von Fünf bis Zwölf durch die Geschichte von Jesus Geburt. Wenn die Pfarrerin dann am Ende das Kerzenlicht an alle Besucher weiter gibt, ist klar „es ist Weihnachten“. Später am Abend, nach dem Essen und Geschenke auspacken zuhause, findet dann noch die Christmette in der Bergkirche statt. „Es ist eine Einladung an alle, um sich von der Weihnachtsgeschichte neu berühren zu lassen“ sagt Andrea Kaiser. Mit einem Mix aus klassischen Liedern und zeitgemäßen Impulsen wird die Botschaft von Weihnachten transportiert. Andrea Kaiser freut sich immer wieder sehr über die vielen unterschiedlichen Besucher. „Wir wollen für alle die Türen weit aufmachen“ sagt sie. Dass der Kirchengemeinde die Offenheit wichtig ist, zeigt sie auch in dem Angebot der ökumenischen Gottesdienste. Der nächste Termin steht schon. Am 1. Januar findet in der katholischen Kirche in Erzingen ein katholischer, alt-katholischer, evangelischer Gottesdienst ab 17 Uhr statt.