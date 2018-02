Küssaberg Mit Lob und Blumen: Museumsverein Küssaberg verabschiedet sich von ihrer langjährigen Vorsitzenden Brigitte Rossa

Der Museumsverein Küssaberg würdigt die Arbeit seiner scheidenden Vorsitzenden Brigitte Roosa, die ingesamt 18 Jahre im Vorstand tätig war. Die Mitglieder wählen Wolfgang Zimmermann zum Nachfolger.

Küssaberg – Bei der Hauptversammlung des Museumsvereins Küssaberg im Gasthaus "Hirschen" hat sich Brigitte Rossa von ihrem Amt als Vorsitzende des Museumsvereins Küssaberg verabschiedet. Eingetreten in den Verein 1991 war sie schon ein Jahr später Beisitzerin und das für drei Jahre. Anschließend füllte sie die Rolle als Schriftführerin für fünf Jahre aus, bis sie dann schließlich im Jahre 2000 zur Vorsitzenden gewählt wurde. In ihrer Abschiedsrede betonte Rossa noch einmal die hervorragende Zusammenarbeit mit ihrem Team, das es immer wieder schaffte, die jeweiligen Ausstellungen so her- und einzurichten, dass es für die Besucher immer wieder einen Wow-Effekt gab.

Zurückblickend auf ihre Vereinsaktivitäten bemerkte Rossa: „In den 18 Jahren meiner Vorstandtätigkeit habe wir 123 Ausstellungen gehabt und insgesamt, in den knappen 33 Jahren seit es das Museum gibt, waren es 189 Ausstellungen.“ Dass der Museumsverein ein Aushängeschild für die Gemeinde ist und nach außen wirke, habe mit vielem zu tun, aber nicht zuletzt auch mit der Vorsitzenden, betonte Bürgermeister Manfred Weber in seiner Rede und ergänzte: "Liebe Brigitte, dein Name steht und fällt natürlich auch mit dem Museumsverein und wir sind froh, dass es weitergeht. Ich habe Verständnis für deine Entscheidung, auch wenn’s mir schwerfällt. Herzlichen Dank für alles. Es ist auch kein Geheimnis in diesem Raum, das die Vorsitzende auch gleichzeitig meine Stellvertreterin ist. Das wird man nicht Kraft Amtes des Museumsvereines, sondern da muss man schon andere Legitimation haben.“

Anschließend führte Weber die Neuwahlen durch. Brigitte Rossa wurde vom stellvertretenden Vorsitzenden mit einem Blumenstrauß und einem Präsent verabschiedet. Der neue Vorstand besteht nun aus Wolfgang Zimmermann ( Vorsitzender), Jürgen Barabas (stellvertretender Vorsitzender), Inka Seuser- Metzeler (Schriftführerin), Rolf Bendel wurde in Abwesenheit wieder zum Kassenwart ernannt. Elisabeth Kirchmaier und Dora Jornot (Beisitzer), Joachim Zippel und Gerry Meyer-Schierholz (Kassenprüfer).

Der neu gewählte Vorsitzende Wolfgang Zimmermann stellte sich in seiner Antrittsrede vor: „Ich bin jetzt seit 2005 in Küssaberg, vorher lebte ich 30 Jahre in Freiburg. Zunächst lebte ich ein wenig zurückgezogen, aber in der Bürgerversammlung im Jahre 2014 wurde mir mit einem Schlag klar, wieviel Engagement und Einsatz in der Gemeinde gezeigt wird. Und in dem Museumsverein habe ich mein I-Tüpfelchen gefunden. Ich weiß, dass ich noch ganz am Anfang stehe und sehr viel Hilfe von der Vorstandschaft brauche und auch bekomme.“ Der Museumsverein Küssaberg hat zurzeit 83 Mitglieder und bestreitet seine Ausstellungen ausschließlich aus den Mitgliedsbeiträgen und Spenden, welche in die Spendenbox geworfen werden, die im Museum steht. Vereinsmitglieder treffen sich jeden zweiten Mittwoch im Monat zu einem Stammtisch, um weitere Pläne zu schmieden, weitere Ideen zu besprechen und dann umzusetzen.

Im laufenden Jahr werden folgende Ausstellungen stattfinden: Zurzeit läuft noch „Natur, im Wandel der Tages-und Jahreszeiten (eine Fotoausstellung), anschließend März/April folgt eine Bilderausstellung von Künstlerinnen aus Küssaberg, Mai/Juni werden Porzellanmalereien und Keramikarbeiten aus Wutöschingen und Hohentengen gezeigt, danach bis Juli zeigt eine Klöppelgruppe ihre Arbeiten, im August wird dann Martha Wieland aus Aarau, die letztes Jahr ihre Ausstellung absagen musste, die Mode der 50er Jahre (Petticoat und Baby Doll) zeigen. Im Dezember gibt es dann noch eine weihnachtliche Ausstellung mit vielen Schneekugeln, Räuchermännle und Nussknacker aus Lienheim zu bewundern. Die genauen Termine werden noch bekannt gegeben.