Um 3:30 Uhr war auf der Ortsdurchfahrt ein 36 Jahre alter VW-Fahrer gestoppt worden. Bei ihm habe der Alkoholtest knapp 1,1 Promille ergeben. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Fünf Minuten später fuhr ein 29 Jahre alter Mazda-Fahrer in die Kontrollstelle. Da auch er nach Alkohol roch, wurde ein Test mit dem Alcomaten durchgeführt. Dieser ergab knapp 0,9 Promille. Beide Fahrer müssen sich auf ein mindestens vierwöchiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro einstellen, so die Angaben der Polizei.