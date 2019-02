von Tina Prause

Für die Freunde des Minigolfs wird es in diesem Jahr etwas teurer in Küssaberg. Mit dem Bau der neuen Erlebnis-Minigolfanlage hat die Verwaltung und der Gemeinderat die Gebühren für den Spielbetrieb erhöht. Die bisherigen Gebühren waren seit dem 1. April 2004 unverändert. Trotz Erhöhung ist dem Gemeinderat die Beibehaltung der Familienfreundlichkeit wichtig und hat dies bereits während der Planung der Tourismusanlaufstelle umgesetzt.

Eröffnung der neuen Anlage am 28. April

Mit der Eröffnung der neuen Event-Minigolfanlage am 28. April zahlt eine vierköpfige Familie mit Kindern ab sechs Jahren für einen Tag Spielspaß elf Euro, anstatt bisher sieben Euro. Kinder unter sechs Jahren zahlen keinen Eintritt. Wenn die Familie gerne häufiger zum Minigolfschläger greift, lohnt sich sicher die Investition in die neue Familienkarte für 100 Euro. Mit zehn Ausflügen hätte sich die Karte bereits gelohnt.

Schüler mit Lehrerbegleitung zahlen nichts

Besonders ein Klassenausflug zur Minigolfanlage wird sich ab diesem Jahr für die Besucher rechnen. In Begleitung einer Lehrkraft zahlen die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Kadelburg und der Gemeinschaftsschule in Rheinheim keinen Eintritt. Schulklassen auswärtiger Schulen zahlen je Schüler 1,50 Euro.

Vor zwei Jahren begannen die Arbeiten an der Anlage. Gut 980 000 Euro hat der Umbau gekostet. Viele Beratungsstunden lagen hinter der Verwaltung, bevor der Spatenstich erfolgen konnte. Hierfür wurde die alte Gaststube abgerissen, die Gartenanlage überarbeitet und sechs Bahnen ersetzt. Für deren Neugestaltung konnte die Gemeinde Küssabergs Kunstschmiede gewinnen, die mit ihren Ideen Küssabergs Besonderheiten in Minigolfbahnen umgewandelt haben.

Kletter- und Spielmöglichkeiten für Kinder

Durch die direkte Lage am Drei-Welten-Radweg plante die Verwaltung noch einen Schritt weiter. Kletter- und Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche, eine Grillstelle und ein Platz, um kleinere Reparaturen am Fahrrad zu tätigen, sowie ein neues Bewirtungskonzept erwartet ab Ende April die Besucher und bilden so die neue Tourismusanlaufstelle der Gemeinde.