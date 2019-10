von sk

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall kurz vor 16.30 Uhr auf der Ortsdurchfahrt in Kadelburg. Ein 43 Jahre alter Mann hatte seinen Mercedes in der Ortsdurchfahrt gewendet. Beim Zurücksetzen habe er einen Piaggio-Roller auf der Gegenfahrbahn übersehen und sei mit ihm kollidiert. Die 59 Jahre alte Rollerfahrerin soll schwere, der Autofahrer leichte Verletzungen erlitten haben, so die Polizeiangaben. Der Blechschaden wird auf mindestens 3000 Euro geschätzt.