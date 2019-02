von Tina Prause

Seit 2015 ist Matthias Leute, leidenschaftlicher Tenorhorn-Spieler, wieder Mitglied im Rheinheimer Musikverein. Davor hat der gebürtige Rheinheimer 33 Jahre lang pausiert. Schon 1972 ist der damals Elfjährige dem Verein beigetreten. Später, als junger Erwachsener, kam zusammen mit seiner jetzigen Ehefrau ein weiteres Hobby hinzu: Das Paar tanzte leidenschaftlich gerne und mit der Zeit sogar professionell auf Wettkämpfen Rock ’n’ Roll. Zeitlich waren beide Hobbys irgendwann nicht mehr zu vereinbaren und Matthias Leute entschied sich für das gemeinsame Hobby mit seiner Partnerin.

Wie es so spielt im Leben, vergingen die Jahre immer schneller. Matthias Leute wurde Vater von zwei Söhnen und spielte eine Zeit lang Badminton. Während all der Jahre besuchte er aber immer die Konzerte des Musikvereins Rheinheim und achtete dabei gern ein wenig mehr auf „sein“ Instrument. „Das Tenorhorn ist die schönste Stimme“, sagt er lachend. Ganz losgelassen hat ihn diese Leidenschaft all die Jahre nicht. „Es hat immer etwas gekribbelt“, beschreibt er sich, während er als Zuhörer in den Konzerten saß.

Der Weg zurück wurde ihm dann dank des Engagements des Musikvereins geebnet. Im Jubiläumsjahr des Musikvereins 2015 wurden die ehemaligen Mitglieder angefragt, ob sie während des Handwerkervespers auf dem Blumenfest zusammen spielen würden. Schnell wurde bei Matthias Leute aus dem Kribbeln ernsthaftes Interesse.

Immer wieder neue Ideen: Jedes Konzert findet unter einem anderen Motto statt. Das schätzt Matthias Leute überaus. | Bild: Tina Prause

Als dann im gleichen Jahr die Ehemaligen-Band im Rahmen der Uniformeinweihung nochmals auftrat und Ralf Hoffarth Dirigent wurde, war für Matthias Leute klar: Er will wieder aktiv spielen. Leute und Hoffarth kannten sich aus Jugendtagen. „Seine Art liegt mir einfach“, beschreibt Matthias Leute den Orchesterleiter. Mit der Musikrichtung und den klaren Vorgaben des Dirigenten kann er sich voll identifizieren, wie er sagt und hat „unglaublich viel Spaß“ beim Musizieren.

Ein besonderes Glanzlicht für die Musiker war das Hand-in-Hand-Konzert zusammen mit den anderen Küssaberger Vereinen. | Bild: Tina Prause

Seither ist er wieder mit Feuereifer dabei und seit 2017 sogar Beisitzer im Vorstand. „Ich bin ein Vereinsmensch“, sagt er lachend und weiß, dass er auch manchmal mit seinen Ideen „freundliche“ rollende Augen erntet. Wobei der Verein sowieso überaus engagiert ist. Sei es, dass zusammen mit dem Musikverein Kadelburg eine Bläserklasse an der Grundschule Kadelburg angeboten wird, abwechslungsreiche Konzerte, wie zuletzt in der katholischen Kirche in Rheinheim, oder die beliebten Dämmerschoppen im Pfarrgarten Rheinheim und am Mehrgenerationsplatz Bädle angeboten werden. Nicht zu vergessen ist das jährliche Blumenfest. Neben den Proben für das kommende Konzert engagiert sich Matthias Leute momentan für die Sanierung der Festhütte am Mehrgenerationsplatz Bädle und hat auch hier schon einiges erreicht, sodass die Hütte bald im neuen Glanz erstrahlen wird.