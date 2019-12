von Stefan Kurczynski

Der Musikverein Dangstetten unter der Leitung von Dirigentin Nicole Eilers bescherte den Gästen in der voll besetzten Dangstetter Halle einen magischen musikalischen Abend. Vorsitzende Annette Mayer moderierte den Abend und blickte auch einmal hinter die Kulissen der Magie: Vieles hatte sie recherchiert über Hexen und Zauberer und präsentierte dies unterhaltsam und souverän dem Publikum. Und die Musik des magischen Abends, konnte sich hören lassen.

Nico Landwehr begeistert

Niko Landwehr begeisterte bei seinem Solo auf der Tuba. Bild Stefan Kurczynski

Nach dem Intro aus einem Harry Potter Film ging es mit „On Wings of Magic“ des Komponisten Naoya Wada auf magischen Flügeln weiter. Hervorragender Solist des Abends war Niko Landwehr an der Tuba. Annette Mayer: „Es gibt bei uns einen Musiker, der eine der Magien beherrscht. Fast jede freie Minute visualisiert er Noten, sammelt sie und nimmt sie in sich auf. Er hat innerhalb eine Jahres das Leistungsabzeichen in Silber abgelegt und gleich danach noch das Abzeichen in Gold.“ Nico Landwehr spielte ein ausgesuchtes Stück aus dem Concertino von Franz Walz.

Märchenhafte Melodien

Auch „Aladin“, bekannt aus den Märchen aus 1001 Nacht sowie dem gleichnamigen Disney-Film, durfte an diesem Abend nicht fehlen. Dort wird in Gestalt eines Flaschengeist, dem Dschinn, gezaubert, was das Zeug hält. Auch der Titel „The Lord of the Ring“ aus der Trilogie „Der Herr der Ringe„ und die bezaubernde „Mary Poppins“, das fliegende Kindermädchen, wurden sehr gekonnt vorgetragen und begeisterten das Publikum. Viel Beifall gab es für „Kinds of Magic“ von der Rockgruppe Queen, deren Sänger Freddie Mercury 1991 mit 45 Jahren leider viel zu früh gestorben ist.

Ehrung von Werner Leute

Einer der Höhepunkte des Abends war die Ehrung von Posaunist Werner Leute. Annette Mayer betonte in ihrer Laudatio: „Ein Verein verbindet Generationen, und er sorgt für gemeinsame Erlebnisse unter Freunden. Und Freunde im Verein sind wichtig. Ein Verein kann nur dann funktionieren, wenn er Mitglieder hat, die an ihm festhalten und seine Entwicklung mit eigener Kraft und Verantwortung fördern. Du bist einer der wenigen Musiker, die immer für den Verein da waren, immer geholfen haben. Nie kam ein böses Wort über deine Lippen. Du hast uns 50 Jahre deines Lebens ohne Unterbrechung die Treue gehalten und unseren Verein immer unterstützt.“

Werner Leute bei seiner Ehrung für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit. Bild Stefan Kurczynski

Stehende Ovationen

Nachdem Werner Leute bereits 1994 zum Ehrenmitglied für 25 Jahre Mitgliedschaft ernannt worden ist und dazu die silberne Ehrennadel erhalten hat, außerdem 2009 die goldene Ehrennadel für 40 Jahre Zugehörigkeit verliehen bekam, erhielt der Posaunist nunmehr eine weitere Ehrenurkunde sowie ein besonderes Geschenk: Ein Jahres-Abonnement für sein Hobby beim Dangstetter Skiclub. Das Publikum in der voll besetzten Halle spendete dem Geehrten stehend Applaus, so groß war die Wertschätzung für diesen außergewöhnlichen Vereinsmusiker.