von Tina Prause

Bereits seit sechs Jahren fährt in Küssaberg ein Bürgerbus. Hauptsächlich, um die Mobilität in der Gemeinde auch im Alter erhalten zu können, bringen die ehrenamtlichen Fahrer während gut 20 Einsatzstunden pro Woche die Bürger beispielsweise zum Dorfmarkt nach Dangstetten, zu den Senioren-Mittagstischen oder zu einem Fest in der Gemeinde.

„Wir sind unendlich dankbar, denn ohne sie wäre dieses Angebot so nicht machbar“, lobte Bürgermeister Manfred Weber den Einsatz der Fahrer während der öffentlichen Gemeinderatsitzung. Mehr als 1100 Fahrgäste wurden auf diese Weise im vergangenen Jahr innerhalb Küssaberg transportiert.

Buslinie „Light“ für mehr Mobilität

Anwesend waren die Fahrer und einige weitere Mitglieder der Bürgergemeinschaft Küssaberg an diesem Abend, da Überlegungen anstehen, das Konzept des Bürgerbusses weiterzuentwickeln. War es bisher nötig, sich über das Bürgerbüro der Verwaltung für eine Busfahrt anzumelden, präsentierte Hans Eckert und Sepp Winkler von der Bürgergemeinschaft Küssaberg die Möglichkeit, einen Küssaberger Linienbus anzubieten. „Es wird keine Konkurrenz zu dem Angebot der SBG darstellen“, erklärte Bürgermeister Manfred Weber gegenüber dem Gemeinderat.

Fester Plan und keine Anmeldung

Anstatt, wie bisher, an zwei ganzen Tagen und zwei halben Tagen pro Woche Fahrten auf Abruf anzubieten, könnten zukünftig an vier ganzen Tagen pro Woche Fahrten nach einen festen Streckenplan in allen Ortsteilen angeboten werden. Mit 46 geplanten Haltestellen in ganz Küssaberg wären die verschiedensten Strecken abgedeckt. Eine Voranmeldung wäre dank fester Abfahrzeiten nicht mehr nötig. „Das war für den einen oder anderen eine Hemmschwelle, den Bürgerbus zu benutzen“, informierte Hans Eckert und Sepp Winkler das Gremium.

Mit dem neuen Konzept könnte ein neuer, optimierter Bus das Angebot abrunden. Der sogenannte Niederflurbus würde eine deutlich niedrigere Einstiegshöhe mitbringen. Weiter wäre so ein einfacher Einstieg für Rollstuhlfahrer möglich – dank einer Rampe und ausreichend Platz im Innenraum. Bisher müssen hierfür vorab zwei Sitze ausgebaut werden. Eine automatisch öffnende Tür würde zusätzlich eine Arbeitserleichterung für den ehrenamtlichen Fahrer bedeuten, der bisher bei jedem Halt aussteigen und die Zustiegstür öffnen muss.

„Das Projekt sollten wir weiterverfolgen“, fasste Gemeinderat Gottfried Ritter die allgemeine Meinung des Gremiums zusammen, das sich dann auch einstimmig dafür aussprach.