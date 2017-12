Küssaberg Küssaberg setzt auf LED-Technik

Die Straßenbeleuchtung in Küssaberg wird energie- und kostensparender dank LED-Technik. Die Umrüstung soll bis etwa Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein.

Die Straßenbeleuchtung gilt in vielen Gemeinden als Energiefresser. In Küssaberg fallen hierfür pro Jahr rund 120 000 kWh an, umgerechnet sind das circa 28 000 Euro. Bereits seit rund zwei Jahren befasst sich der Gemeinderat und die Verwaltung mit einem Konzept für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. Hiermit sollen zukünftig pro Jahr nur noch rund 50 000 kWh verbraucht werden.

In Euro würde das eine jährliche Kosteneinsparung von geschätzten 16 000 Euro bedeuten. Allerdings spielen für die Verwaltung und den Gemeinderat nicht nur die Kosten eine Rolle. Die Gemeinde hat sich in den vergangenen Jahren verstärkt mit dem Thema Energieeinsparung und Nutzung regenerativer Energien befasst. In diesem Zusammenhang wurden bereits einige Gemeindegebäude isoliert und es wurde eine Holzhackschnitzelanlage in Kadelburg gebaut mit Nahwärmenetz.

Bei dem neuen Dorfgemeinschaftshaus in Reckingen wurde eine Erdwärmepumpe eingebaut und in der neuen Tourismusanlaufstelle ist eine innovative Lösung mit Leitungsschlaufen im Erdbereich geplant. Teilbereiche von Rheinheim und Kadelburg konnten bereits auf LED umgerüstet werden.

In der jüngsten Sitzung ging es um die Ortsteile Bechtersbohl, Küßnach, Reckingen und Dangstetten. Hierfür wurde dem Gemeinderat von Karl Amann ein Lösungsvorschlag für die Umstellung der Straßenbeleuchtungen präsentiert. Der mittlerweile pensionierte Elektromeister war bei dem Energiedienst als Netzmeister, unter anderem auch für Küssabergs Stromversorgung und die Straßenbeleuchtung, zuständig und berät seit vielen Jahren die Verwaltung in Stromfragen. Von seinem umfangreichen Fachwissen profitiert die Gemeinde auch heute noch sehr.

Die vorgeschlagene Umstellung ist mit Kosten von 115 000 Euro verbunden. Nimmt man die jährliche Kostenersparnis, so hätten sich die LED-Leuchten innerhalb sieben Jahre amortisiert. Die Präsentation und das Angebot von Energiedienst Netze Rheinfelden überzeugte das Gremium.

Einstimmig entschied man sich für die Umstellung. Aufgrund von langen Lieferzeiten wird die Abwicklung voraussichtlich bis Mitte des nächsten Jahres dauern.