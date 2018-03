Küssaberg Kreative Ideen für Küssaberger Minigolf-Bahnen

Die neugestaltete Minigolfanlage soll die Gemeinde Küssaberg präsentieren. Die Künstler begeistern mit ihren Ideen die Gemeinderäte.

Mit den Worten „die Minigolfanlage bildet heute den Mittelpunkt der Sitzung“ eröffnete Bürgermeister Manfred Weber den Hauptpunkt der jüngsten Gemeinderatsitzung. Gemeinsam mit dem Landschaftsarchitekten Burkhard Sandler standen zunächst zwei Auftragsvergaben an. Die Erd- und Verlegearbeiten der Breitbandstraße wird die Firma Klefenz GmbH für 19 545 Euro übernehmen. Weit unter dem Schätzpreis lag das Angebot der Firma Manz für die Landschaftsbauarbeiten. Das Unternehmen hat mit 212 906 Euro den Zuschlag erhalten. „Wir haben immer sehr gute Erfahrungen mit der Zusammenarbeit gemacht“, betonte Manfred Weber. Und weiter „da konnte uns nichts Besseres passieren“.

Für die Gestaltung von sechs Minigolf-Bahnen konnte die Gemeinde Küssabergs Kunstschmiede gewinnen. Bereits vor vielen Jahren hatte ein Großteil der jetzigen Künstler auch schon bei dem Projekt „Kunst im Kreisel“ mitgewirkt. Die Stelen sind mittlerweile vor der Verwaltung aufgestellt. In den vergangenen Wochen hatte sich jeder Gedanken gemacht, wie die Bahnen aussehen könnten. Die an diesem Abend vorgestellten Ideen werden nicht nur wichtige Punkte der Gemeinde präsentieren. Kreativ, individuell und ein Alleinstellungsmerkmal für Küssaberg waren nur einige Schlagwörter, die der Gemeinderat bewundernd für die besondere Arbeit fand.

So präsentierte Stephan Wehrle aus Dangstetten seine Bahn mit einem Nachbau der Küssaburg und Freddy Huber aus Kadelburg das Thema Brücken. Martin Doerwald, ansässig im Industriegebiet Greut , möchte eben dieses originalgetreu nachbauen. Eventuell noch folgende Firmen können natürlich noch nachgerüstet werden. Martin Barth plant eine Bahn mit einem Nachbau des Kieswerk Tröndle inklusive Klangspiel und Norbert Zeilfelder wird das Kraftwerk Reckingen thematisieren. Hansjörg Stoeckl möchte eins der Wahrzeichen seines Ortes umsetzen. Die Rheinfähre in Kadelburg. „Jeder Künstler hat seine eigene Note eingebracht“ stellte Gottfried Ritter fest. Pro Bahn stehen 6000 Euro Budget zur Verfügung. „Der tatsächliche Aufwand ist viel höher“ betonte Manfred Weber „ich möchte mich heute schon herzlich bedanken“.

Durch die Bank weg begeistert äußerten sich die Mitglieder des Gemeinderats. „Meiner Meinung nach gibt es da nicht mehr viel zu diskutieren“, sagte Dieter Tritschler „ich finde die Ideen super“. Dem schloss sich Peter Graf an und lobte zudem die sicher knifflige Ideenfindung für eine gute Ballführung. Einstimmig entschied das Gremium, die Vorschläge so weiter zu verfolgen. Und Bürgermeister Weber merkte hoffnungsvoll an, dass vielleicht schon in den Sommerferien der erste Ball geschlagen werden kann.