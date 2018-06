vor 1 Stunde Tina Prause Küssaberg Kiwanis Club präsentiert Gewaltpräventions-Theater in Kadelburger Grundschule

"Geheimsache Igel" wird seit vielen Jahren deutschlandweit von den verschiedenen Kiwanis in Deutschland an Grundschulen gezeigt. In diesem Jahr war auch unter anderem die Grundschule in Kadelburg Gastgeber für das Kindertheater Sakramo 3D.