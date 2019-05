von Tina Prause

Außerplanmäßig hat der Gemeinderat im Rahmen seiner öffentlichen Sitzung Gelder bewilligt für den Umbau in den Räumlichkeiten des Kindergartens in Dangstetten. Um der stetig steigenden Nachfrage nach Ganztagesplätzen in den Kindergärten gerecht zu werden, sollen in den Sommerferien notwendige Umbauarbeiten für gut 40 000 Euro durchgeführt werden, damit eine gemischte Regel-/Ganztagesgruppe entstehen kann.

Jörg Kaiser, Architekt und Gemeinderatsmitglied erläutert im Rahmen einer Besichtigung dem Gremium die notwendigen Umbbauarbeiten, damit im jetzigen Geräteraum ein ausreichend großer Schlafraum entstehen kann. | Bild: Tina Prause

Die aktuellen Gruppen sind mit 22 Kindern in Dangstetten und 21 Kindern in Kadelburg voll belegt. Plätze, die nach der kommenden Einschulung frei werden, sind bereits verplant. Mit dem Umbau ergeben sich jetzt wieder neue Möglichkeiten, gerade auch im Hinblick auf das entstehende Neubaugebiet „Wüstreben“ in Dangstetten. Denn mittlerweile ist für viele Eltern die Wahl des zukünftigen Wohnortes davon abhängig, ob sie eine Ganztagesbetreuung für ihr Kind bekommen können.

Küssaberg Wettbewerb "Wir für Kinder": Der Kindergarten Sonnenkäfer in Dangstetten möchte ein Spielhaus errichten (W11) Das könnte Sie auch interessieren

„Die Küssaberger Betreuungsangebote werden seit Jahren ständig ausgebaut und den Bedürfnissen unserer Familien angepasst“, fasst Bürgermeister Weber zusammen. Weiter erläutert er: „Diesen Weg werden wir auch in den kommenden Jahren weiter verfolgen und dabei konsequent an den dezentralen Einrichtungen in Dangstetten, Kadelburg und Rheinheim festhalten.“