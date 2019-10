von Tina Prause

Die Grundschule Kadelburg beteiligt sich seit diesem Schuljahr am EU-Schulfruchtprogramm. Ziel des Angebots ist es, den Kindern mit verschiedene Obst- und Gemüsesorten zu zeigen, dass gesundes Essen auch schmecken kann. „Es entsteht oft in den Klassen so etwas wie ein positiver Gruppenzwang“, berichtet Jana Jäckle aus dem Rektorenteam der Grundschule zufrieden.

Das Team aus „Obstpaten“ und Schülern stellt für jede Klasse eine Schale mit frischem Obst und Gemüse zusammen. | Bild: Tina Prause

Was zu Hause nur unter Protest oder gar nicht gegessen würde, wie zum Beispiel ein Stück Staudensellerie, wird unter Klassenkameraden probiert. Unterstützt wird die Grundschule dabei von den Lesepaten, die bereits einmal pro Woche in der Schule sind, um mit Kindern der zweiten Klasse zu lesen.

Kinder helfen begeistert mit

Jeden Donnerstag wird vom Bauernladen Stoll in Kadelburg eine saisonale und regionale Obst- und Gemüsekiste angeliefert. Zusammen mit sechs bis sieben Schülern bereiten die „Obstpaten“ dann in der zweiten Schulstunde für jede Klasse eine Schale mit Leckereien vor. Das Obst und Gemüse wird dafür gemeinsam geputzt und geschnitten. „Uns war wichtig, dass die Kinder mitschneiden“, erklärt Jana Jäckle die Organisation. Damit jeder der Schüler einmal mitmachen kann, wurde ein Plan erarbeitet. Ein weiterer erfreulicher Aspekt der praktischen Schulstunde ist, dass „es tatsächlich so kaum Mehraufwand für die Schule ist“, sagt Jana Jäckle zufrieden.

Ein Gewinn für alle

Dass es auch den Kindern viel Spaß macht, fällt sofort auf, wenn man ihnen zuschaut. Hochkonzentriert werden Karotten, Äpfel und anderes Obst und Gemüse zusammen mit den „Obstpaten“ geschnitten und gerecht auf die vor ihnen stehenden Schalen aufgeteilt. Wer nicht weiß, ob ein Gemüse geschält werden muss oder ob schneiden reicht, fragt einfach nach. „Für die Kinder ist es ein absoluter Gewinn“, bestätigt Jana Jäckle. Sie freut sich, dass die Schule „so zu einer gesunden Ernährung beitragen kann“.

Optimale Ergänzung

Auch für Bürgermeister Manfred Weber ist das Projekt eine optimale Ergänzung. „In unserer Ganztagesgrundschule in Wahlform bieten wir den Schülern seit Jahren ein täglich frisch zubereitetes Mittagessen. Da passen die Ziele des Schulfruchtprogramms in idealer Weise dazu“, sagt der Rathauschef. Die Kosten für das Angebot werden zu drei Vierteln aus dem EU-Programm finanziert. Den Rest muss die Schule selbst finanzieren.