von Tina Prause

Pünktlich zum Beginn der Adventszeit fangen in Küssaberg einige Kinder, hauptsächlich im Kindergarten- und Grundschulalter an, ganz nebenbei Lieder wie „Silber und Gold“ oder „Eine ganz normale Nacht“ zu trällern. Hier und da wird gemeinsam während der Schulpause überlegt, ob man in diesem Jahr ein Stern, ein Hirte oder gar Maria beziehungsweise Josef sein möchte.

Das alles sind ganz klare Zeichen, dass die Proben für das beliebte Weihnachtsmusical der evangelischen Kirchengemeinde Kadelburg anstehen, welches seit gut zehn Jahren den Hauptteil des Familiengottesdienstes am Heiligabend in der Bergkirche Kadelburg gestaltet. Viele der Kinder und Jugendlichen sind bereits seit dem Kindergartenalter dabei, wie beispielsweise Evina (13 Jahre).

Oft beginnen die kleineren Darsteller als Engel und bezaubern so während des Musicals. | Bild: Tina Prause

„Das Sprechen und Singen vor Zuschauern macht mir immer wieder Spaß und ich treffe Freunde, die ich sonst nicht so oft sehe“, erklärt sie ihre seit Jahren anhaltende Begeisterung. Auch Alicia (zehn) ist seit vielen Jahren Teil des Krippenspiels und freut sich jedes Jahr wieder auf die Proben, „weil meine Freundinnen dabei sind“.

Und tatsächlich beobachtet man die vielen Kinder und mittlerweile auch Jugendlichen bei den Proben; es ist ein unglaublich schönes Miteinander zu beobachten. Man hilft sich untereinander bei der Anprobe der Kostüme oder bei vergessenen Textzeilen. Allein die Vorbereitungen auf das Schauspiel an Heiligabend sind für viele der jungen Darsteller ein wichtiges Ritual in der Vorweihnachtszeit geworden.

Video: Tina Prause

Aktuelle Themen werden einbezogen

Einige der Lieder und Textpassagen sind schon echte Evergreens, die auf gar keinen Fall fehlen dürfen. Das ist auch etwas, was Marie (zehn Jahre) immer wieder gut gefällt. „Das Singen gefällt mir immer besonders gut. Silber und Gold ist mein Lieblingslied“ erzählt sie begeistert.

Hoch konzentriert singen sich die Kinder während der Proben ein und versuchen sich an jede Textzeile zu erinnern.

Doch in jedem Jahr lässt sich Pfarrerin Andrea Kaiser auch ein paar neue kleine Besonderheiten mit aktuellem Bezug einfallen. Mal ist es ein aktuelles Thema in den Medien, dass eingebaut wird und ein anderes Mal wird nicht nur gesungen, sondern auch standesgemäß gerappt. Konfettikanonen gab es auch schon.

Für Carla und Mailin (beide zwölf) macht gerade das alle Jahre wieder die Besonderheit des Weihnachtsmusicals aus. „Es ist immer spannend, welche neuen Lieder dazukommen und welche Rollen man spielen kann“ sagen sie zu ihrer Motivation, immer wieder Teil des Musicals zu sein.

Auch wenn es manchmal anstrengend ist, sich lange zu konzentrieren – die Kinde und Jugendlichen freuen sich zusammen mit Pfarrerin Andrea Kaiser schon jetzt auf die vielen Besucher am Heiligabend in der Bergkirche. | Bild: Tina Prause

Ein eingespieltes Team

Mit nur fünf Proben schafft es die Pfarrerin, zusammen mit den Kindern jedes Jahr auf ein Neues, aus der Geschichte um Josef und Maria etwas Besonderes zu machen und verzaubert pünktlich zum Heiligabend die Besucherinnen und Besucher der Bergkirche.

Musikalisch unterstützt werden die vielen Darsteller dabei von der Projektband unter der Leitung von Thomas O.H. Kaiser, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Klettgau. Ein paar von den Musikern haben im Kindergartenalter mit der Teilnahme am Krippenmusical begonnen, sind diesem Alter nun definitiv entwachsen und unterstützen nun auf diese Weise den Beginn der Weihnacht. Es lohnt sich, „alle Jahre wieder“ Heiligabend mit den Familiengottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde Kadelburg zu beginnen.