von Stefan Kurczynski

Was hat es mit einigen Stahlbetonresten im Wald und am Straßenrand bei Kadelburg auf sich? Sind es Reste von Bunkern aus dem Zweiten Weltkrieg? Björn Kaiser aus Kadelburg hat lange Jahre recherchiert und dabei einiges erfahren und entdeckt.

Wie an einigen Stellen am Hochrhein wurden auch bei Kadelburg vermutlich schon zur Keltenzeit Verteidigungs- und Schutzbauten errichtet. Um das Jahr 15 vor Christus bauten die Römer bei Zurzach ein Kastell, bei Dangstetten ein Militärlager und entlang des Rheins mehrere Wachtürme. Das bekannteste Überbleibsel der Wehrgeschichte ist die Küssaburg, sie entstand allerdings erst im neunten Jahrhundert.

Vorposten der Luftverteidigungszone West

Die letzte gebaute Verteidigungsanlage in Küssaberg-Kadelburg und fast schon vergessen ist ein Sperrriegel, bestehend aus sechs Bunkern und einer Brückensperre, der etwa 1939 als südliches Ende der Vorzone der Luftverteidigungszone West (LVZ West) gebaut wurde. Leider sind heute nur noch wenig Zeitzeugen zu finden. Die Bunker wurden gesprengt, die meisten Überreste beseitigt.

„Ich kann mich noch an Betonreste im Wald entlang der Verbindungsstraße Kadelburg-Lauchringen erinnern, die dort bis in die 90er-Jahren zu sehen waren. Mein Großonkel erzählte mir damals, dass es sich um Reste von gesprengten Westwallbunkern handelt“, erklärte Björn Kaiser. Hilfe und Informationen holte sich Kaiser auch bei Friedrich Wein, Bunker-Fachmann für Baden-Württemberg.

Von ihm erfuhr Kaiser, dass es sich nicht um Westwall-Bunker, sondern eher um Bunker der Luftverteidigungszone West, kurz LVZ West, handele. Und solch eine Bunkeransammlung am Rhein zwischen Konstanz und Lörrach auf deutscher Seite war einmalig.

Kaiser stöberte in Archiven und kam zu folgendem Ergebnis: in Küssaberg und vor Gurtweil standen wahrscheinlich mehrere Kampfstände von 1938/39, außerdem eine Straßensperre an der alten „Bannschacher Brücke“, der alten Wutachbrücke bei Homburg/Tiengen. Die Betonwände des Bunkers waren rund zwei Meter stark.

Björn Kaiser vor der Schließvorrichtung (Scharnier der Schranke) an der alten Bannschacher Brücke. | Bild: Rolf Bendel

Die Ergebnisse seiner Forschung hat Kaiser nun in einer Broschüre mithilfe einiger Unterstützer zusammengefasst. Er erhebt in seinen Ausführungen keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist für jede konstruktive Kritik dankbar. Wer mehr wissen möchte, kann ihn unter Telefon 07741/92 99 63 sowie per E-Mail (kaiser.bjoern@googlemail.com) erreichen. Auch im Museum in Küssaberg-Rheinheim kann die von ihm verfasste Broschüren erworben werden.