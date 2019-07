von Tina Prause

„Wir wollen euch heute zeigen, was Blasmusik alles kann“, waren die Eröffnungsworte der Jugendbänd Küssaberg an die Besucher des Jahreskonzertes, welches am Sonntag in der Trotte in Kadelburg stattfand. Und mit einem donnernden Applaus der voll besetzten Stuhlreihen ging es dann auch gleich los. Voller Begeisterung und Leidenschaft dirigierte Christine Weißenberger, Dirigentin und Leiterin der Jugendbänd, ihre Schützlinge von Titel zu Titel.

Mit Hits wie „Never Forget Your Friends“, „Leuchtfeuer„ oder „Make Music“ bewies der musikalischer Nachwuchs Küssabergs seine Professionalität. Für „einen Gänsehautmoment“ sorgte „Theme From The Moldau“ sicher nicht nur bei Annette Mayer, erster Vorstand des Musikvereins Dangstetten, die für die Leistung des Nachwuchses nur lobende Worte hatte. Weiter gab es „eine „familientaugliche Version“ von Enter Sandman, bei der natürlich auch die E-Gitarre nicht fehlen durfte und „Ducks On The Road“ sorgte nicht nur dank kreativer Darstellung für einen extra Applaus. Kurz vor dem viel zu schnellen Ende des Konzerts, wandten sich die Vorstände der drei Küssaberger Musikvereine an das Publikum und die Jugendbänd.

„Das war wieder mal eine Steigerung, wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr“, fasste Annette Mayer die Leistung der jungen Musiker zusammen. Vielleicht durch das Lob und den Applaus des Publikums noch mal mehr motiviert, gab die Jugendbänd bei dem letzten offiziellen Titel alles und rockte die Trotte mit „I Love Rock‘n‘Roll“. Die folgenden Zugabe-Rufe waren obligatorisch.

Mit einem Medley aus beliebten und bekannten Hits wie „Hulapalu“, „Johnny Däpp und Co.“ verabschiedete sich die Jugendbänd. Man kann wirklich sagen, dass die Musiker und ihre Dirigentin mit Leidenschaft ihr Können und ihre Einheit unter Beweis gestellt haben. Es sieht so aus, aus müssten sich Küssabergs Musikvereine keine Sorgen um den Nachwuchs machen.

„Danke an die beste Jugendbänd aller Zeiten“, lobte auch Dirigentin Christine Weißenberger ihre Zöglinge abschließend sichtbar zufrieden und lud alle anwesenden Kinder ein, das traditionelle Instrumentenkarussell auszuprobieren. Nicht nur, dass es den Kindern jedes Mal eine wahre Freude ist, mal zu den verschiedensten Instrumenten greifen zu dürfen, es gab „zur Belohnung für das Ausprobieren“ sogar noch eine Kugel Eis.