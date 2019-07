von Tina Prause

Wie die aktuelle Flüchtlingssituation in der Gemeinde Küssaberg ist, präsentierte Birgit Ebi und Terry Powell, zuständige Integrationsmanagerinnen, während der öffentlichen Gemeinderatsitzung dem Gremium. „Ich bin bei den Helfertreffen dabei und weiß, wie umfangreich die Integrationsarbeit ist“, eröffnete Bürgermeister Manfred Weber die Präsentation. „Ohne freiwillige Helfer wäre das alles nicht machbar“, fügte er noch dankbar an.

Gemeinsam mit dem vor etwa vier Jahren entstandenen Helferkreis „Miteinander leben“ existiert ein sehr zufriedenstellendes Gemeindeleben. Aktionen wie das von dem Verein Boje ins Leben gerufene „Kochen aus aller Welt“, die Wort-Schatz-Vormittage, Teilnahme am Adventsfenster und vieles mehr, bereichern seit langem das tägliche Miteinander.

Besonders stolz ist man auf die Wort-Schatz-Gruppe. Zweimal pro Woche werden Frauen bei dem Erlernen der Sprache unterstützt. Kinder, die noch nicht in der Schule oder dem Kindergarten sind, können mitgebracht werden. | Bild: Tina Prause

Insgesamt haben 78 Geflüchtete in Anschlussunterbringung in Küssaberg ein neues Zuhause gefunden. „Damit liegt die Gemeinde nur knapp unter der vorgegebenen Zahl von 80“, informierte Birgit Ebi. Es sind Familien darunter, aber auch Einzelpersonen. Hier versuchen Terry Powell und Birgit Ebi, zu unterstützen. Zunächst geht es für die Integrationsmanagerinnen um die Bedarfsermittlung der Geflüchteten im Einzelfall und um eine entsprechende Beratung oder Weiterleitung an die zuständige Stelle, wie zum Beispiel das Landratsamt.

Freiwillig zur Verfügung gestellte Daten müssen erfasst werden und der Kontakt zu Ehrenamtlichen wird hergestellt, die dann zusätzlich in alltäglichen Situationen unterstützen. Das kann mal ein Brief aus der Schule sein, den man nicht versteht, Hilfe bei einem Arzttermin oder ähnliches. Auch die Information und Heranführung an bürgerschaftliche Strukturen und Vereine beinhaltet die Aufgabe.

Weiter geht das Duo an regelmäßige Treffen anderer Helferkreise, tauscht sich dort gerne aus oder holt sich neue Anregungen. Monatlich stattfindene Treffen der Integrationsmanager im Landratsamt Waldshut bringen zusätzliche Informationen . Auch die Findung von Lösungsansätzen bei Nachbarschaftskonflikten ist ein Teil der Arbeit. Nicht zu vergessen – und wohl einer der wichtigsten Punkte der Integration – ist die Unterstützung beim Erlernen der Sprache.

Eine Sache liegt den beiden Damen momentan besonders am Herzen. „Wir suchen seit geraumer Zeit eine barrierefreie Wohnung für eine siebenköpfige, sehr nette und ordentliche Flüchtlingsfamilie mit schwerbehindertem Kind“, sagt Terry Powell. „Es würde uns sehr freuen, wenn jemand eine Wohnung wüsste.“