von Karin Wichert

Zurückblickend auf ein intensives Vereinsjahr 2019 startete Michael Götz als Vorsitzender die 44. Hauptversammlung in der Brasserie Engel. Einer der Höhepunkte war die grenzüberschreitende Kulturnacht, wo bei einem Fotostudio im Gemeindezentrum spontane Motto-Fotos mit lustiger Verkleidung der Besucher angeboten wurden.

Zwölf Mitglieder stellten zudem ihre Werke am Abend in einer Fotogalerie aus. Weiter ging es 2019 mit der ersten Teilnahme am Fez und dem Kreativ-Wochenende in Lauchringen. Wurden in elf Clubabenden im Bürgerhaus in Dangstetten Termine, praktisches Arbeiten, Workshops, Vorträge und Ausstellungen mit fotografischen Inhalten organisiert und Exkursionen geplant, so konnten an den offenen Fototreffs viele Gäste begrüßt werden.

Im Rahmen der Schwerpunkte der Themenfotografie, wie zum Beispiel „Tiere“, „Schwarz/Weiß“, „Bergwelten“ und „Wasser“, konnte jedes Vereinsmitglied seine eigenen Ideen und Bilder kreativ vorstellen. Der inspirierende Erfahrungsaustausch, die Fotogestaltung und deren Ausarbeitung waren spannende Erfahrungen für die Vereinsmitglieder. Im aktuellen Schwerpunkt im Februar galt es, „Bewegungen im Bild“ darzustellen. Dies konnte auf zwei Arten geschehen, durch Bewegungsunschärfe oder mit der Technik des „Einfrierens“. Infos zum Einfrieren im Internet (www.fotoclub76.de/galerie/themenfotografie-2020/feb-2020-eingefrorene-bewegung/).

Außerdem wurde zur intensiveren Analyse und Optimierung der Fotoarbeiten ein neuer hochauflösender Fernsehers angeschafft. Das Vereinsleben kam daneben auch nicht zu kurz: Im zweitätigen Ausflug nach Straßburg oder in den Clubabenden kam die Geselligkeit nicht zu kurz.

Diese Gemeinschaft spiegelte sich auch in der anschließenden Wahl des Vorstandes wieder. So wurden einstimmig bestätigt die Ämter für Michael Götz als Vorsitzender, Rudi Franck als stellvertretender Vorsitzender, Roland Hotz als Kassier und als Beisitzer Thomas Schulter und Michael Paiano. Neuer Schriftführer wurde Werner Beermann. Als Kassenprüfer wurden Iris Blümling und Wolfgang Eigner gewählt.

Ebenso dankte Michael Götz allen Aktiven für ihren Einsatz im vergangenen Jahr und der zurückgetretenen Schriftführerin Sonja Grambach sowie den Ehrenmitgliedern für ihre jahrelange Arbeit und Engagement im Verein.

Er verteilte an sie eine Ehrentafel und ein Präsent, zusammen mit seinem Dank für zehn Jahre Mitgliedschaft an Michael Paiano, für 25 Jahre an Helmut Heidinger und für 40 Jahre an Rudi Franck. Neu in diesem Jahr werden unter anderem die Themen „Makro“, „Alte Gebäude“, „Insekten“ und „Porträt“ angeboten. Die Foto Erfolge werden in einer Ausstellung in Rheinheim zu sehen sein. Weitere Informationen im Internet (www.fotoclub76.de).