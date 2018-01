Küssaberg Infrastruktur in Bechtersbohl bereitet Sorgen

Die Situation im Wasserversorgungsbereich und beim Abwasser in Bechtersbohl erfordert Handeln. Eine Bürgerversammlung vor allem für Anlieger ist für März geplant.

Im vergangenen Jahr hatte sich der Gemeinderat und die Verwaltung intensiv mit der Sanierung der Kanalisation in der Schanzstraße in Kadelburg befassen müssen. Rund 950 000 Euro wird die Baumaßnahme die Gemeinde kosten, die in diesem Jahr in Angriff genommen werden soll. Nun wirft die nächste Sanierung ihre Schatten voraus.

In der öffentlichen Sitzung des Gremiums musste Bürgermeister Manfred Weber gemeinsam mit dem Ingenieur Ralf Mülhaupt vom Büro Tillig in Dogern das nächste Sorgenkind präsentieren. Diesmal in den Bereichen Rebhang und Im Gut in Bechtersbohl. Die Gesamtsituation im Wasserversorgungsbereich und im Abwasser ist in einem sehr schlechten Zustand.

Einige Hausanschlüsse mussten in den vergangenen Jahren bereits erneuert werden, erläuterte Ralf Mülhaupt die aktuelle Situation. Die Leitungen seien in einem desolaten Zustand und auch die hydraulische Überlastung ist seit langem bekannt. Bürgermeister Weber schloss die Erläuterungen des Ingenieurs mit den Worten "Es geht hier heute erst mal um den Start der Maßnahme".

Ziel sei es, dass der Gemeinderat das Projekt, welches aktuell mit rund 1,2 Millionen Euro geschätzt wird, weiter vorantreibt. Der nächste offizielle Schritt ist eine Bürgerversammlung für die betroffenen Anwohner, die voraussichtlich im März stattfindet. "Ohne die Anlieger wird es nicht gehen" sagte Bürgermeister Weber. Denn zusätzlich zur Belastung durch Baustellen, kommen im Falle eines neuen Hausanschlusses für Wasser Kosten auf den Eigentümer zu. Bei normalen Verhältnissen bewegen sich die Kosten hierfür um die 2000 Euro. Eine Gebührenerhöhung könnte irgendwann ein Thema für den Gemeinderat werden.

"In Landgemeinden wie Küssaberg sind eine sichere Trinkwasserversorgung und eine umweltgerechte Abwasserreinigung ganz eigene Herausforderungen. Die immensen Investitionen wirken sich unweigerlich auf die Gebühren aus", sagte Manfred Weber. Der Gemeinderat war trotz der großen Summe sofort einstimmig für die weitere Verfolgung des Projekts.