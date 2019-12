von Tina Prause

Weihnachten einmal anders feiern – das boten die evangelische und katholische Kirchengemeinde in Küssaberg unabhängig voneinander an Heiligenabend 2018 an. In festlicher Atmosphäre feierten Paare, Kinder, Singles, neu zugezogene Bürger – also ganz unterschiedliche Personen zusammen den Heiligen Abend. Die jeweiligen Organisationsteams sorgten mit einem weihnachtlich geschmückten Tisch und Tannenbaum für das passende Ambiente. Auch für ein Abendessen war gesorgt. Die Stimmung kam von allein auf. Noch heute erinnern sich die Besucher gerne an den Abend zurück.

Nachdem sich das Angebot einer durchweg positiven Resonanz erfreute, werden die evangelische Kirchengemeinde Kadelburg und die katholische Seelsorgeeinheit Sankt Christophorus Küssaberg auch in diesem Jahr wieder die offene Weihnacht anbieten. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen und wer Interesse hat, „sich mit Ideen, Wünschen, Selbstgebackenem an der Organisation dieses besonderen Abends zu beteiligen“, ist herzlich willkommen, informiert das Organisationsteam „Caritas und Soziales“ der katholischen Seelsorgeeinheit. Und auch bei der evangelischen Kirchengemeinschaft freut man sich über helfende Hände und Interessierte.

Prinzipiell gilt in diesem Jahr, genauso wie im vergangenen Jahr: Jeder ist herzlich willkommen. Auch die Orte sind unverändert geblieben. Die evangelische Kirchengemeinde feiert im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Kadelburg und die katholische Seelsorgeeinheit wird ihre festliche Tafel wieder in der Brücke in Rheinheim aufbauen.

Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich anzumelden, bietet die evangelische Kirchengemeinde über Else Haberstock (Telefon 07741/34 18) oder im Pfarrbüro. Die katholische Seelsorgeeinheit Sankt Christophorus freut sich über eine Kontaktaufnahme bis Mittwoch, 18. Dezember, mit dem Pfarrbüro Rheinheim unter der Telefonnummer 07741/31 05 oder per E-Mail (info@kath-se-ch.de).