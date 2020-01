von Tina Prause

Es ist immer erfreulich, wenn sich ein Gemeinderat mit der Annahme von Spenden befassen darf. In Küssaberg ist dieser Tagesordnungspunkt gut alle drei Monate auf der Agenda. So auch bei der ersten öffentlichen Sitzung in diesem Jahr.

Seit vielen Jahren ist die Spendenbereitschaft der Küssaberger Firmen, Vereine, Institutionen und der Bürger überdurchschnittlich hoch. Zusammen mit Geld- und Sachspenden kam im vergangenen Jahr die Summe von 55.201 Euro zusammen. „Der Trend ist gleichbleibend konstant hoch“, kommentierte Rechnungsamtsleiter Joachim Isele die Summe.

Die Spenden Feinwerktechnik Hago 2400 Euro Sprachförderung Kindergarten Kadelburg Tillig Ingenieure 1000 Euro für Schulfruchtprogramm Kadelburg Badenova 2434 Euro für Mehrgenerationsplatz Bechtersbohl Radhaus Michael Schäuble 467 Euro für Fahrradständer am Mehrgenerationsplatz Bechtersbohl Uwe Paulmann 1000 Euro für Wohnen im Alter Paul Stoll 1000 Euro für Wohnen im Alter Otto Salzmann 500 Euro für Wohnen im Alter Anonym 10.000 Euro für die Förderung hilfsbedürftiger Personen und Familien in Küssaberg

Je nach den aktuellen Themen innerhalb der Gemeinde gehen die Spenden zugunsten konkreter Projekte. Überaus gut zu beobachten war dies bei den Planungen und Entstehungen der Mehrgenerationen- und Spielplätze der Gemeinde, die gerne und großzügig über all die Jahre unterstützt wurden.

Im vergangenen Jahr gingen gut 16.000 Euro zugunsten der alle zwei Jahre stattfindenden grenzüberschreitenden Kulturnacht ein. Weiter wurden 13.000 Euro für soziale Zwecke gespendet. Hierunter fällt die Übernahme der verschiedensten Kosten zur finanziellen Unterstützung, wenn Hilfe gefragt ist, oft für alltägliche Kosten bei Kindern. Beispielsweise fällt darunter die Übernahme der monatlichen Kosten für ein Schüler-Notebook, mit dem an der Gemeinschaftsschule Rheintal gearbeitet wird, Essensgeld für die Mensa, Weihnachtsgutscheine oder auch die Übernahme der Kosten während der Ferienbetreuung. „Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken“, sagte Bürgermeister Manfred Weber in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats und betonte weiter, dass die regelmäßige Höhe der Spenden „außergewöhnlich für eine Gemeinde“ sei und auch die Zufriedenheit der Bürger spiegele.

Bei der alle zwei Jahre stattfindenden Kulturnacht sind die Organisatoren auf Spenden angewiesen. | Bild: Tina Prause

Ein weiterer großer und konstanter Teil der Spenden geht regelmäßig zugunsten der Kindertageseinrichtungen. Im vergangenen Jahr waren es circa 9000 Euro. Mit dieser finanziellen Unterstützung wurde in den vergangenen Jahren unter anderem ein großes Sonnensegel über dem Sandkasten im Kindergarten Dangstetten angeschafft, mit dem Schatten gespendet wird. Im Kindergarten Kadelburg wurde ein Spielhaus mitfinanziert. Auch findet dort seit vielen Jahren, finanziert durch Spenden, ein Sprachförderprojekt statt. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Annahme der Spenden und sprach deutlich seinen Dank dafür aus.