von Tina Prause

Seit Kurzem steht im alten Ortskern von Rheinheim eine große Schnellladestation für Elektro-Autos. Hier kann in 15 Minuten der Akku für circa 100 Kilometer aufgeladen werden – je nach Art und Verbrauch des Fahrzeugs. Der nächste sogenannte Supercharger dieser Art steht in Rheinfelden. Die Stationen sind so konzipiert, dass sie nahezu alle Fahrzeugtypen abdecken können. „Es hat alles sehr gut geklappt“, lobte Bürgermeister Manfred Weber bei der Eröffnung der Ladestation die Bauphase.

Stephan Einsiedler von EnBW (von links), Dominik Müllek und Sabrina Wesner von der Verwaltung, Bürgermeister Manfred Weber und Roma Gayer von Energiedienst freuen sich über die Weiterentwicklung der Elektromobilität. in Küssaberg. | Bild: Tina Prause

Es sei ein Beispiel für die gute Zusammenarbeit mit den Energieversorgern EnBW und Energiedienst. Bereits 2012 hat die Gemeinde in Rheinheim eine Schnellladesäule mit zweimal 22 Kilowatt installiert. Ein Elektroauto für das Mensa-Team, das täglich die Grundschule, die Gemeinschaftsschule in Rheinheim, die Kindergärten und Krippen mit Essen versorgt, folgte 2017. Die Erfahrungen sind durchweg positiv.

Die Elektro-Auto-App EnBW hat für die Nutzer von Elektro-Autos eine App entwickelt. Bei EnBW mobility+ werden alle Ladestationen im Umkreis mit ihrem Tarif angezeigt. Routen können nach den Ladesäulen auf dem Weg geplant werden. Eine Bezahlung per App ist an den Ladestationen ebenfalls möglich. Die App soll noch weiter ausgebaut werden.

Das Land Baden-Württemberg verfolgt mit dem Programm „Safe“ (Flächendeckendes Sicherheitsladenetz für Elektrofahrzeuge) das Ziel, für die Elektromobilität ausreichend Ladestationen zu bieten, damit jeder bequem mit einem Elektro-Fahrzeug unterwegs sein kann. Koordiniert wird das von EnBW. Neben der Vorgabe, dass alle zehn Kilometer eine Ladestation stehen soll, ist geregelt, dass alle 20 Kilometer eine Schnellladestation steht. 400 Ladestationen werden auf diese Weise entstehen.

Nachdem klar war, dass auch Küssaberg von dem Projekt profitieren wird, war mit den Parkplätzen zwischen der Bücherei und der katholischen Kirche für die Gemeinde schnell ein geeigneter Ort gefunden. Genutzt wurden die Parkplätze bis vor gut zwei Jahren hauptsächlich von Zollkunden. Durch die damals entstandene zurückgestellte Stempelstelle an der Gemeindeverwaltung konnte die Parksituation im alten Ortskern deutlich entlastet werden, sodass nun der Platz für die Schnellladesäule entstanden ist.