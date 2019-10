von Tina Prause

Die vier Mitglieder des Küssaburgbunds Brigitte Rossa, Isabella Rossa, Joachim Zippel und Hubert Hartmann lassen seit gut fünf Jahren von April bis September einmal pro Monat die Geschichte der Küssaburg wieder aufleben. Dann bietet das Team öffentliche Führungen auf dem Wahrzeichen des Landkreises an.

Wie hält man eine Fackel richtig und woraus besteht sie? Hubert Hartmann erklärt das einem jüngeren Teilnehmer der Nachtführung. | Bild: Tina Prause

Auch die Buchung von privaten Führungen ist möglich, was Vereine und andere Gruppen gerne in Anspruch nehmen. Auch Schulklassen nutzen diese Möglichkeit vermehrt. „Wir sind immer begeistert, wie toll die Kinder mitmachen“, berichtet Brigitte Rossa zufrieden von dem stetig wachsenden Interesse. Insgesamt sind es in diesem Jahr 35 Führungen. Zwei davon sind die Nachtführungen, von denen die erste am Donnerstag stattgefunden hat.

Auch Burgfräulein Brigitte Rossa hat allerhand Informatives zu berichten. | Bild: Tina Prause

In traditionellen Kostümen als Burgfräulein, Minnesänger, Knappe und Nachtwächter empfängt das Team die Besucher an der Zugbrücke der Küssaburg. Einziges Licht ist der Schein der Fackeln, die das Team mit sich trägt, und der Kerzen, die über die Zugrücke verteilt stehen. Offiziell eröffnet wird die Führung durch Minnesänger Hubert Baumgartner mit einem klassischen Ständchen über die Zeit, als die Burg noch bewohnt war. Danach geht es zur ersten von insgesamt vier Stationen, direkt am Eingang zur Burg.

Die Besucher, die aus allen Altersgruppen kommen, erfahren abwechselnd in Reim- oder Geschichtenform, wer alles auf der Burg gelebt hat und mit welchen Umständen sie zu kämpfen hatten, beispielsweise beim Bauernkrieg. Auch für die Führer selbst ist es immer wieder ein Erlebnis. „Wenn ich mitbekomme, dass die Leute begeistert zuhören, ist das ein tolles Gefühl“ erklärt beispielsweise Brigitte Rossa.

Und während man sich gedanklich noch vorstellt, dass irgendwann einmal ein Dorf direkt vor der Burg war, oder wie anstrengend es war, die Zisterne der Burg mit dem Wasser aus der nahegelegenen Haselquelle zu füllen, winken schon weitere Geschichten, was die Küssaburg schon alles erlebt hat. Zum Abschluss gibt es am Lagerfeuer aus historisch anmutenden Tonbechern einen Glühwein und in dieser gemütlichen Atmosphäre endet ein besonderer Abend.

Wer es selbst einmal erlebt hat, versteht schnell, warum die Nachtführungen mittlerweile eine Warteliste von 26 Personen haben. Aktuell sind noch weitere Spezialführungen für das neue Jahr in Planung, wie zum Beispiel über das alltägliche Leben auf der Burg.