von Tina Prause

„Baurecht betrifft uns alle und ist eine der wichtigsten Aufgaben der Gemeinde.“ Mit diesen Worten hat Bürgermeister Manfred Weber den Tagesordnungspunkt „Grundlagen-Informationen zu den Aufgaben und Inhalten der Bauleitplanung“ bei der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung eröffnet. Nicht nur für die neuen Mitglieder des Gremiums werden diese Informationen bei zukünftigen Projekten hilfreich sein.

Auch für Bürger der Gemeinde sind diese Fakten von Interesse und hier und da sicherlich hilfreich. Aktuell wären beispielsweise die Anwohner des Bauvorhabens „Eckhau“ und „Im Freudenspiel“, beide in Kadelburg, betroffen, zu denen sich Interessengemeinschaften gegründet haben, die gegen die Art der Bebauung sind.

Bürgerbeteiligung Für das Bauvorhaben „Eckhau“ wurde von den Anwohnern eine Liste mit 267 Unterschriften „gegen die geplante massive Bauweise“ eingereicht. Aktuell steht noch nicht fest, wann das Vorhaben wieder Thema im Gemeinderat sein wird. Für das Vorhaben „Im Freudenspiel“ läuft noch bis Freitag, 7. Februar, die Offenlage, bei der jeder Bürger eventuelle Bedenken äußern kann. Danach folgt die Auswertung, sodass sich eventuell im April oder Mai der Gemeinderat wieder mit dem Thema befassen wird.

In diesem Zusammenhang bedauerte Gemeinderatsmitglied Gottfried Ritter es, dass niemand aus den Initiativen zu dem Punkt im Besucherraum anwesend war. „Ich finde das schade“, resümierte er. Auch Bürgermeister Manfred Weber merkte an, dass er „ein volles Haus“ zu dem Thema erwartet hätte. Gemeinderatsmitglied Anja Isele wies verständnisvoll darauf hin, dass es vielleicht eher an der „mangelnden Kenntnis“ der Bürger hänge, so ein Thema im Zusammenhang mit den Bauprojekten zu sehen. Die Präsentation von Bauamtsleiterin Jessica Schröder führte detailreich und informativ durch die verschiedenen Stadien, Zuständigkeiten und Möglichkeiten einer Bauleitplanung.

Wissenswertes

Bebauungspläne: Alle Bebauungspläne entwickeln sich aus dem Flächennutzungsplan. Diesen zu erstellen, dauert oft mehrere Jahre. Die Gültigkeit eines Flächennutzungsplans liegt bei circa zehn bis 15 Jahren.

