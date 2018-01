Küssaberg Im Dienst des Gemeinwohls: DRK Küssaberg rückt zu 38 Einsätzen aus

Das DRK Küssaberg rückt zu 38 Einsätzen aus. Günter Kaiser, Kreisbereitschaftsleiter, ehrt langjährige Mitglieder.

Küssaberg – Zwei Vorstandsmitglieder, ein Bereitschaftsarzt, zwölf aktive Mitglieder. Das ist der momentane bescheidene Personalbestand des Roten Kreuzes in Küssaberg. Dennoch sind sie unermüdlich im Einsatz, in und um Küssaberg.

Ausgerückt sind sie 31-mal, um Patienten zu helfen, die entweder Herzkreislaufbeschwerden hatten oder andere Beschwerden. Auch an sieben Verkehrsunfällen konnten sie helfen. Am 27. November 2017 konnten sie in ihren Gruppenraum im neuen Feuerwehrgerätehaus einziehen und können nun von dort auch gemeinsam mit der Feuerwehr ausrücken, um zu helfen.

Günter Kaiser überbrachte Grüße von der Kreisbereitschaftleitung und macht seinem Herzen in der Sitzung Luft mit den Worten: "Was mir aufgrund eines Vorfalls am letzten Samstag in Albbruck am Herzen liegt, ist die Gewaltbereitschaft gegen Einsatzkräfte, sei es gegen die Polizei, die Feuerwehr oder die Kameraden vom Roten Kreuz. Einige Festplatzbesucher waren der Meinung, sie müssten Flaschen auf die Helfer werfen. Die Kollegen waren fast alle junge und wir haben jetzt am nächsten Sonntag schon wieder ein Fasnachtstreffen in einem anderen Ortsteil. Da überlegen sich die Einsatzkräfte, ob es etwas für sie ist, um dort Dienst zu tun. Wenn sie das Material verbraucht haben, ist das soweit ok, aber wenn sie selbst Schäden davontragen, dann ist das nicht ok. Das ist einfach nicht in Ordnung. Wir opfern unsere Freizeit, sind allzeit bereit zu helfen, ob das in Deutschland, in der Schweiz oder anderswo ist.“ Gerne nahm er daraufhin die Ehrungen in der Ortsgruppe vor.

Im Einzelnen wurden die Mitglieder Rosemarie Morath (15 Jahre Mitgliedschaft), Alexander Fink (20 Jahre), Albert Nies (Gold für 35 Jahre), Michael Schweizer (40 Jahre, Treuedienstabzeichen und DRK Ehrennadel, beide in Gold) ausgezeichnet. Die langjährigen Mitglieder Helmut Uhl (35 Jahre), Ingrid Kaiser (40 Jahre), sowie Paul Stoll (45 Jahre) waren leider an der Sitzung nicht anwesend. Beim Tag der offenen Tür am Sonntag, 8. April, wird die Abteilung des Roten Kreuzes aus Küssaberg wieder das Bärenhospital eröffnen, das schon bei der FEZ im vergangenen Jahr bei den Kindern und Jugendlichen großen Anklang fand.

Mit drei Teddybären, so groß wie die Kinder selbst, spielten sie alles nach, von einer Unfallaufnahme, der Verletztenversorgung über den Krankentransport bis hin zur Einlieferung in das „Bärenhospital“.