von Ralf Göhrig

In ausgesprochen harmonischer Atmosphäre und ohne jede Berührungsängste verlief der Bürgerdialog im Dorfgemeinschaftshaus in Reckingen. Unter der Leitfrage „Wie leben wir heute und morgen grenzüberschreitend in der Region zusammen?“ luden das Staatsministerium Baden-Württemberg, die Hochrheinkommission sowie die Gemeinden Küssaberg und Bad Zurzach zufällig ausgewählte Bürger ein, um über die Gegenwart des alltäglichen nachbarschaftlichen Miteinanders zu sprechen und die künftige Entwicklung der Region zu thematisieren. Rund 40 Bürger aus beiden Gemeinden waren der Einladung gefolgt und am Samstag zusammengekommen.

In Kleingruppen diskutierten die Nachbarn von der rechten und der linken Rheinseite. | Bild: Ralf Göhrig

Dabei wurde rasch offensichtlich, dass den Menschen diesseits und jenseits des Rheins die Information, was in der jeweils anderen Gemeinde gerade aktuell ist, sehr wichtig erscheint.

Nach einer Ideensammlung am Vormittag wurden konkrete Vorstellungen in Kleingruppen diskutiert. Die gemeinsame Geschichte am Hochrhein, die in besonderer Weise auch eine Industriegeschichte ist, könnte beispielsweise in einer grenzüberschreitenden Ausstellung dokumentiert werden.

Schulen und Vereine, so ein Vorschlag, sollten die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen Deutschen und Schweizern intensivieren. Hier wurde das Beispiel der gut funktionierenden kirchlichen Jugendarbeit genannt. Ein gemeinsames Ferienprogramm könnte – sofern die Ferienzeit harmonisiert werden würde – auch zum Kennenlernen beitragen.

Der Naturschutz steht auf beiden Seiten der Grenze hoch im Kurs und gemeinsame Projekte, ähnlich wie beim grenzüberschreitenden Naturpark Schaffhausen, sind auch in Bad Zurzach und Küssaberg möglich.

Ein großes Handicap ist der fehlende grenzüberschreitende öffentliche Verkehr. Angestrebt wird eine Verbindung im Stundentakt. Hier gilt es Durchhaltevermögen zu beweisen.

Der grenzüberschreitende Informationsaustausch, beispielsweise in einem gemeindeübergreifenden Amtsblatt ist dagegen das dringendste, aber auch das am einfachsten zu realisierende Anliegen der Bürger. Bürgermeister Manfred Weber (Küssaberg) und Vizeammann Peter Lude (Bad Zurzach) versicherten ihren Bürgern, dieses Projekt in Kürze anzugehen. Hierbei spielen besonders die sozialen Medien eine entscheidende Rolle, um auch jüngere Menschen erreichen zu können.

Marion Dammann, aktuelle Präsidentin der Hochrheinkommission, zeigte sich überzeugt von dem Engagement der Menschen beider Gemeinden. „Ihre Tatkraft schenkt uns die Hoffnung, dass aus diesem Tag etwas wachsen kann“, sagte die Lörracher Landrätin.

Ines Steinhauser (Staatsministerium), Marion Dammann (Landrätin Lörrach), Manfred Weber (Bürgermeister Küssaberg) und Vanessa Edmeier (Hochrheinkommission) (von links) diskutierten mit rund 40 Bürgern. | Bild: Ralf Göhrig