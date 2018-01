Küssaberg Historischer Moment für die Feuerwehr Küssaberg

Küssaberger Feuerwehr schlägt neues Kapitel in ihrer Geschichte auf und gründet die Einsatzabteilung Küssaberg-West. Martin Morath wird zum Abteilungskommandant gewählt. Florian Frank und Sebastian Schwarz übernehmen die Positionen des stellvertretenden Abteilungskommandanten.

Küssaberg – Mit der in 2014 beginnenden Planung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Rheinheim stand fest, dass sich damit auch die Freiwillige Feuerwehr in Küssaberg neu organisieren wird. Nicht nur räumlich wollte man gemeinsam neue Wege gehen, sondern auch die möglichen Synergien, die durch eine Zusammenlegung der Abteilungen entstehen, nutzen. Allerdings gab es auch Bedenken, ob alle Mitglieder den Weg mitgehen werden oder ob mit Verlusten zu rechnen ist. Vergangenen Freitag fand die Abteilungsversammlung für Kadelburg/Ettikon und Rheinheim/Reckingen statt mit anschließender Gründungsversammlung der dann neuen Einsatzabteilung „Küssaberg – West“. Nach einem kurzen Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr wurde im Rahmen der Abteilungsversammlung zunächst Michael Frank für 40 Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr geehrt. Mike Noack, der für 25 Jahre ebenfalls geehrt werden sollte, war an dem Abend leider verhindert. Martin Morath, der bis dahin Abteilungskommandant für Rheinheim /Reckingen war, erinnerte gemeinsam mit Sven Haberstock, Abteilungskommandant Kadelburg/Ettikon an die vielen Meilensteine bis hin zu dem Abend.

Dank der guten Vor- und Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Freiwilligen Feuerwehr, der Verwaltung und dem Gemeinderat wurden die für den Neubau beantragten Zuschüsse genehmigt und die Arbeiten für das Feuerwehrgerätehaus konnten zeitnah beginnen. Es wurde in den vergangenen Jahren allerdings nicht nur an dem neuen Gerätehaus gebaut, sondern auch an der Bildung des neuen Teams. Neben gemeinsamen Proben gab es auch Ausflüge, um sich besser kennenzulernen. Spätestens bei der Abteilungsversammlung mit anschließender Gründerversammlung war allen Anwesenden klar, dass die Rechnung voll aufgegangen ist. Bei bester Stimmung wurde „ein neues Kapitel in der Geschichte der Küssaberger Feuerwehr aufgeschlagen“, sagte Bürgermeister Manfred Weber begeistert. Und weiter „es ist ein historischer Moment. Die Feuerwehrabteilungen stehen gemeinsam hinter dem Gerätehaus“. Tatsächlich sind statt eventueller Abgänge sogar zwei neue Mitglieder dazu gekommen. So waren die Wahlen unter der Leitung von Bürgermeister Manfred Weber und Gemeinderatsmitglied Arthur Ips für die Ämter der neu gegründeten Einsatzabteilung „Küssaberg – West“ eine reine Formsache. Martin Morath wurde zum Abteilungskommandant gewählt. Florian Frank und Sebastian Schwarz übernehmen die Positionen des stellvertretenden Abteilungskommandanten. Die neuen Mitglieder des Abteilungsausschusses sind Dennis Schubert und Manuel Nies. Benjamin Gottstein wurde zum Schriftführer gewählt und Dieter Gerspacher ist Kassenverwalter. Die Ämter der Rechnungsprüfer übernehmen Martin Stoll und Georg Preis. Alle Ämter wurden einstimmig gewählt.

Gründungsversammlung

Bisher war die Freiwillige Feuerwehr in die Abteilungen Kadelburg/Ettikon, Rheinheim/Reckingen, Dangstetten, Bechtersbohl und Küßnach aufgeteilt. Zukünftig wird es nur noch drei Abteilungen geben. Aus Kadelburg/Ettikon und Rheinheim/Reckingen ist „Küssaberg – West“ geworden. Kommenden Freitag findet die Gründungsversammlung für „Küssaberg – Ost“ , bestehend aus den bisherigen Abteilungen Dangstetten und Bechtersbohl statt. Die Abteilung Küßnach bleibt unverändert.