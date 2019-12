von Karin Wichert

Der Gemeinderat Küssaberg verabschiedete den Umbau des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses für die Nutzung von Vereinen in der jüngsten Sitzung vom Montag einstimmig. „Das Konzept, welches bereits im November 2018 mit 60.000 Euro beschlossen wurde, kann so nicht umgesetzt werden“, erklärte Bürgermeister Manfred Weber. „Die Auflagen durch die Versammlungsstättenverordnung sind so nicht ausführbar.“

Die Vorgaben beinhalten unter anderem Stellplätze, Rettungswege, Toilettenanlagen in einer Dimension, die das Gebäude und der Vorplatz nicht hergeben. Fokus und Ziel des Gemeinderates war es seit 2008, die Nutzung des oberen Festraums, die ehemalige Zunftstube des Küssaberger Narrenvereins Rebesäck, ins Erdgeschoss zu verlegen. „Dann sind auch die Sicherheitsauflagen wie Brandschutz, Rettungswege, Wasser, Abwasser nachhaltig gelöst“, erläuterte Manfred Weber.

Planer Jörg Kaiser erklärte: „Jetzt ist der Eingang ins ehemalige FFW-Gerätehaus von links, es schließen sich Küche und Toilettenräume an, nach rechts öffnet sich der knapp 100 Quadratmeter große Versammlungsraum im Erdgeschoss.“ Der Gemeinderat hat die Planungen einstimmig gutgeheißen. David Scheppus, Vorsitzender des Narrenvereins Rebesäck, bedankte sich: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Konzept und der Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Der gut wachsende Verein ist bereit für das Projekt. Wir haben Mitglieder vom Fach, Architekten und Ingenieure, sie unterstützen ebenfalls kräftig mit.“

Weiterhin führte Scheppus aus, dass die Narren „ihr Heim“ auch gerne anderen Vereinen, wie zum Beispiel dem „Bädele-Café“ der Bürgergemeinschaft, oder dem TV Dangstetten für Vorstands- und Hauptversammlungen zur Verfügung stellen würde. Auch wenn die Hochrheinkarateschule Küssaberg ihre Bewerbung zurückgezogen hat, möchten die Narren den Umbau bis Fastnacht 2022 mit guter Eigenbeteiligung und Energie angehen.