Küssaberg Heinz Erhard will der Gemeinde sein Grundstück für den Bau des Mehrgenerationenplatzes schenken

Heinz Erhard will der Gemeinde sein Grundstück für den Bau des Mehrgenerationenplatzes schenken

Dank der Verbundenheit von Heinz Erhard zum Ort erhält Bechtersbohl einen Mehrgenerationsplatz. Viele Zuhörer im Gemeinderat interessieren sich für das Thema.

So voll waren die Zuschauerreihen im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung selten. Die Interessengemeinschaft Mehrgenerationsplatz Bechtersbohl hatte sich zum ersten Tagesordnungspunkt eingefunden. Landschaftsarchitekt Christian Burkhard, der schon die Planung des Bädle in Rheinheim innehatte, war ebenfalls bei der Sitzung anwesend. In den bisher drei Sitzungen mit der Bürgergemeinschaft ist ihm die überdurchschnittlich hohe Zahl von Interessierten aufgefallen. „Es war erstaunlich, wie viele Leute anwesend waren“, eröffnete er die Präsentation für den ersten Entwurf. Das bestätigte auch Jürgen Fesser, Gemeinderatsmitglied für Bechtersbohl, zufrieden. „Und das große Interesse sieht man ja auch heute“, fügte er hinzu.

Bürgermeister Manfred Weber erläuterte die schwierigen Bedingungen bei der Planung, da „die Topografie in Bechtersbohl nicht ganz einfach ist“. Der bisherige Spielplatz liegt am Hang und soll zum Mehrgenerationsplatz ausgebaut werden. Das Kletterhaus soll bestehen bleiben und mit einem Kletternetz erweitert werden. Eine Nestschaukel ist geplant und dort, wo der bisherige Bolzbereich ist, soll eine Boulebahn entstehen. Allein mit dem Grundstück, das der Gemeinde gehört, kann sonst verändert werden.

Heinz Erhard, Einwohner von Bechtersbohl und ebenfalls Mitglied der Interessengemeinschaft, ist Inhaber des angrenzenden Grundstücks. Bereits 2016 hat Heinz Erhard den Bürgermeister angesprochen mit den Worten „Bürgermeister, lass uns in Bechtersbohl gemeinsam ein bürgerschaftliches Projekt anstoßen“, wie sich Manfred Weber erinnert. Für Erhard stand fest, sollte der Gemeinderat dem Vorhaben zustimmen, schenkt er das rund 30 Ar große Grundstück der Gemeinde für den Bau des neuen Treffpunkts. Auf diesem Stück Land würde dann der Bolzplatz mit kleiner Sitzmauer entstehen. Sitz- und Grillmöglichkeiten sind ebenfalls für den Mehrgenerationsplatz geplant.

Alles in allem würden die Kosten ohne Eigenleistung bei rund 77 000 Euro liegen. Der Gemeinderat hatte bereits 25 000 Euro für das Projekt eingeplant. Bürgermeister Manfred Weber berichtete, dass es neben der Schenkung weitere Spendenzusagen in Höhe von rund 5000 Euro gibt. Die Erdarbeiten würden großenteils ehrenamtlich ausgeführt werden und auch die Feuerwehr hat zugesagt, selbst eine Sitzgruppe zu finanzieren. Durch die Bank begeistert zeigten sich die Mitglieder des Gemeinderats mit dem bisherigen Stand. Lediglich die durch die Topografie äußerst schwierige Planung von Park- oder Wendemöglichkeiten für Autos störte das Gremium. Bei den einstimmig beschlossenen nächsten Planungsschritten durch Christian Burkhardt soll dieses Thema nochmals geprüft werden.