von Stefan Kurczynski

Der Montag des Blumenfestes wurde traditionell um 16.30 Uhr mit dem Handwerkervesper eröffnet. Pünktlich 18.30 Uhr eröffnete der Musikverein Harmonie aus Mauchen. Die Blasmusiker, die scherzhaft unter „Blastrophobie“ leiden, haben ihr Können zum Besten gegeben und die anwesenden Handwerker sehr gut unterhalten. Der Begriff „Blastrophobie“ kommt übrigens aus der Psychologie und bedeutet „Die krankhafte Angst vor der Trennung seines Blasinstruments“.

Sie sagen selbst über sich: „Wir sind jung, leidenschaftlich und leben für gute Musik und eine großartige Stimmung.“ Ab 20 Uhr trat dann die Bunker Brass Band aus Eberfingen mit Musik für jeden Geschmack auf. Die 16 Mann starke Band bot ebenfalls Musik querbeet an und holte so manchen von der Bank. Für das leibliche Wohl war das ganze Wochenende, wie immer, gut gesorgt.

Die Aerobic-Girls des Turnvereins Reckingen präsentieren eine Zugabe. | Bild: Stefan Kurczynski

Neben knusprigen Hähnchen vom Grill am Montag gab es am Samstag, sowie Sonntag Steaks, Brat- und Currywürstchen und vieles mehr. Für die Kleinen gab es an allen Tagen einen Eisstand und ein Kinderkarussell sowie einen Traktor mit Anhänger, in dem die Kleinen eine Runde mitfahren durften.

Eine Traktorfahrt war für die Kleinsten das Größte. | Bild: Stefan Kurczynski

Für die Erwachsenen stand ein Weizenbierstand und ein Weinstand zum Verweilen zur Verfügung.

Und natürlich gab es wieder die große Blumentombola, bei der Blumen verlost wurden. Wurden nur Nieten gezogen, konnten die Kinder diese sammeln und für eine bestimmte Menge gab es einen Lutscher gratis.