Mit zwei überraschenden Informationen im Gepäck eröffnete Bürgermeister Manfred Weber samt den beteiligten Firmen (Ingenieurbüro Tillig, Schleith GmbH, Energiedienst AG und Hochrhein Net GmbH) die Einwohnerversammlung zur Sanierung der Rebhangstraße und der Straße "Im Gut" in Bechtersbohl.

„Es ist keine Wunschbaumaßnahme für die Anwohner und die Verwaltung“ machte Manfred Weber nochmals die Situation von „einer der schwierigsten Baumaßnahmen der vergangenen Jahre“ deutlich. Je nach Wetterlage beginnen die Arbeiten bereits Anfang im März. Beide Straßen werden gut vier Wochen lang nicht befahrbar sein.

Ralf Mülhaupt vom Ingenieurbüro Tillig erläuterte zunächst die einzelnen Stationen der Baustelle, die ursprünglich bis Ende des Jahres abgeschlossen sein sollten. Mit einem nun sehr ambitionierten Zeitplan überraschte Mülhaupt die Anwesenden. Bereits zu Beginn der Sommerferien sollen die Arbeiten abgeschlossen sein – vorausgesetzt, alles läuft nach Plan. Auch der anwesende Gemeinderat Jürgen Fesser zeigte zufrieden. „Dass die Baustelle schon im Sommer fertig sein soll, war eine überraschend positive Nachricht“ sagte er nach der Veranstaltung.

Die nächste Überraschung war, den Anwohnern der Straße „Im Gut“ über eine Behelfszufahrt während der vier Wochen eine teilweise Zufahrt zu ermöglichen. Von Küßnach aus kommend geht kurz vor dem ersten Wohnhaus in der Rebhangstraße ein momentan noch nicht erschlossener Weg in die Sackgasse „Im Gut“. Trotz einer Steigung von circa 20 Prozent soll dieser Weg als Zufahrt aufbereitet werden. Diese Erreichbarkeit ist vor allem für das „Im Gut“ ansässige Unternehmen Keller Elektronik elementar.

Täglich bewegt der Anbieter von Elektronik-Bauteilen 40 bis 60 Pakete, die von Transportunternehmen gebracht oder über diese versendet werden müssen. Was für die Bewohner der Straße als gute Lösung aufgenommen wurde, sieht Ulrich Keller, Inhaber von Keller Elektronik, wegen der Steigung der Behelfsstraße als nicht umsetzbar für Transportunternehmen. Hier will das beauftragte Bauunternehmen unterstützen und die Wege, die Transportunternehmen nicht ausführen können, mit einem Gabelstapler überbrücken.

Auch an alltägliche Probleme, wie die Müllentsorgung oder die Postzustellung, hatte das Team um die Verwaltung gedacht und konnte alle Fragen beantworten. „Ich denke, die Anwohner sind zufrieden mit der Organisation der Baustelle“, resümierte Gemeinderatsmitglied Jürgen Fesser. In den kommenden Wochen werden von Rolf Gschlecht (Energiedienst), Francesco Lucia (Hochrhein Net GmbH) und Franz Rogg (Gemeindeverwaltung) abschließende Beratungsgespräche mit den Anwohnern führen, um individuell mit der Baustelle betreffenden Möglichkeiten aufzuzeigen.

Die Sanierungs-Maßnahme

In den vergangenen Jahren wurden in Bechtersbohl bereits die Straßen Allmendweg, Eichhaldenweg, Schlossbergstraße und der obere Teil der Klettgaustraße saniert. Jetzt sind die Rebhangstraße und die Straße "Im Gut" an der Reihe. Ausführendes Unternehmen ist die Firma Schleith GmbH für 1,2 Millionen Euro. Die Gesamtkosten werden auf circa 1,5 Millionen Euro geschätzt. Die Situation im Wasserversorgungsbereich und im Abwasser ist in einem sehr schlechten Zustand, zudem an vielen Stellen überlastet. Zahlreiche Hausanschlüsse mussten in den vergangenen Jahren erneuert werden. Auch wird die Sanierung dazu genutzt, um die bisher noch über Dachständer laufenden Stromleitungen durch Erdleitungen zu ersetzen. Die Straßenbeleuchtung soll auf LED umgestellt werden und Leerrohre für Glasfaser verlegt werden.