von Thomas Güntert

Der Ortsverband Klettgau-Rheintal der Grünen traf sich im Restaurant Küssaburg in Bechtersbohl zur Mitgliederversammlung und wählte einen neuen Vorstand: Axel Schaub aus Dettighofen und Jürgen Fesser aus Küssaberg wurden ohne Gegenstimmen für drei weitere Jahre im Amt bestätigt und Sebastian Weigand aus Jestetten einstimmig als Nachfolger von Herbert Hauser ins dreiköpfige Führungsgremium gewählt.

Schaub und Fesser bedankten sich bei ihrem langjährigen Weggefährten Herbert Hauser für das große Engagement während der letzten Jahre. Zur besseren Vernetzung und Einbindung aller Mitgliedsgemeinden sollte die Vorstandschaft mit Mitgliedern aus den Gemeinden Hohentengen, Klettgau und Lottstetten erweitert werden. Da aus diesen Gemeinden jedoch keine Mitglieder an der Versammlung anwesend waren, sollen entsprechende Beisitzer in einer späteren Sitzung gewählt werden.

Herbert Hauser will künftig mehr Frauen und junge Leute für die Grünen gewinnen und könnte sich im Ortsverband eine Grüne Jugend vorstellen. Jürgen Fesser sieht dafür Potenzial in der Fridays For Future-Bewegung und Sebastian Weigand schlug vor, eine gemeinsame Veranstaltung zu lancieren.

Helmut Schaaf wünschte sich für den politischen Austausch einen regelmäßigen grünen Stammtisch.

Axel Schaub berichtete, dass die Bürgermeisterin Tanja Steinebrunner aus Fröhnd und der Wutöschinger Gemeinderat und Kreisvorsitzende Niklas Nüssle bei der Kreisausschusssitzung ihre Kandidatur für die Landtagswahl 2021 für den Wahlkreis Waldshut bekannt gaben.

Herbert Hauser berichtete über die Aktivitäten des Ortverbands mit prominenten Referenten. Im Dezember in Grießen referierte Bundestagsabgeordnete Sarah Adelmann anlässlich der Artenschutz-Initiative über die Hummeln. Bei weiteren Veranstaltungen zählten die Landtagsabgeordneten Martin Hahn und Reinhold Pix sowie der Bundestagsabgeordnete Harald Ebner zu den Referenten.

Fesser bemerkte, dass der Ortsverband Klettgau/Rheintal zur Unterstützung der Ortsvereine bei der Kreisversammlung eine Aufstockung der Kreisverbands-Geschäftsstelle beantragt habe, was allerdings mehrheitlich abgelehnt worden ist.

Fesser erwähnte, dass die Fraktion der Grünen in Küssaberg das Car-Sharing-Projekt „my ecar“ beantragt hatte. Es wurde genehmigt und mittlerweile hat sich daraus eine Mobilitätsinitiative gebildet. Die zehn Mitglieder haben bereits zahlreiche Ideen zur Verbesserung nachhaltiger Mobilität entwickelt, die am 25. März bei einer Bürgerveranstaltung im Inselpavillon Rheinheim vorgestellt werden.

Axel Schaub berichtete vom neuen Dorfladen, der in Dettighofen entstehen soll.