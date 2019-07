Küssaberg vor 1 Stunde

Gottfried Ritter, Arthur Ips und Bernhard Reichmann für 30 Jahre Gemeinderatstätigkeit in Küssaberg geehrt

Sieben Gemeinderatsmitglieder wurden bei der jüngsten Sitzung in Küssaberg für ihr kommunalpolitisches Engagement geehrt, davon Gottfried Ritter, Arthur Ips und Bernhard Reichmann für ganze 30 Jahre. In seiner Rede hob Bürgermeister Manfred Weber das Engagement der Räte in vielen Bereichen hervor.