von Tina Prause

Seit einigen Wochen stehen die Interessengemeinschaften, die in Kadelburg geplanten Bauvorhaben „Im Freudenspiel“ und „Eckhau“ betreffend, mit der Verwaltung und dem Gemeinderat im Gespräch. „Die Absicht eines Grundstückseigentümers in Kadelburg, „Im Freudenspiel„, Terrassenhäuser zu bauen, beschäftigt in den vergangenen beiden Wochen fast ganz Kadelburg“, stellte Bürgermeister Manfred Weber zu Beginn der öffentlichen Gemeinderatsitzung fest. Die direkten Anwohner der geplanten Mehrfamilienhäuser empfinden die vorgesehene Bauweise unter anderem als zu massiv. Viele Mitglieder der Interessengemeinschaft waren, so wie in der vorherigen Sitzung am 17. Februar, ebenfalls anwesend.

Details zum Projekt

Manfred Weber nutzte die Frageviertelstunde für Bürgerinnen und Bürger, um den anwesenden Mitgliedern der Interessengemeinschaft einen umfassenden Einblick in das Projekt zu geben, seit der Investor, die Wohnbau-Ackermann GmbH, mit dem ersten unverbindlichen Planvorschlag auf die Verwaltung und den Gemeinderat zugegangen ist.

Das Projekt Aktuell sollen bis zu 28 Wohneinheiten in zwei Terrassenhäusern in Küssaberg entstehen. Für den ersten Bauabschnitt soll die bisherige Höhe von 352,60 Meter üNN (über Normal-Null/Meeresspiegel). auf 352,00 Meter üNN reduziert werden. Im zweiten Bauabschnitt ist eine Reduzierung von ursprünglich 354,90 Meter üNN auf 351,00 Meter üNN vorgesehen. Laut Bürgermeister Manfred Weber wird die Beantragung eines Bauantrages zu diesem Bauvorhaben frühestens in einem Jahr zu erwarten sein.

So hat sich der Gemeinderat während mehrerer nicht öffentlicher Sitzungen mit dem Bauprojekt intensiv befasst. Auch, da die ersten Vorschläge dem Gremium und der Verwaltung zu wuchtig erschienen, wurde unter anderem der Investor um eine Überprüfung der Gesamthöhen der in zwei Bauabschnitten geplanten Terrassenhäuser gebeten. Weiter sollte eine deutlich verbesserte Angliederung an den Hang und des Geschossversatzes erarbeitet werden, sowie die Erhöhung der Autostellplatzanzahl auf 1,5, wie es in der Gemeinde Küssaberg üblich ist. Ebenfalls Thema war eine bessere Eingliederung des Treppenhauses und des Aufzugs in das Gebäude. Auch sprach Bürgermeister Manfred Weber die große Empörung aus den Zuschauerreihen während der vergangenen Sitzung an. Auslöser dafür soll der Bericht im SÜDKURIER am 5. Februar „Lehrstunde für den Gemeinderat“ und insbesondere die dort genannten Zitate gewesen sein.

Küssaberg Geplanter Bau von Terrassenhäusern in Kadelburg wird kontrovers diskutiert Das könnte Sie auch interessieren

„Die dort verwendeten Zitate sind richtig wiedergegeben worden“, stellte Bürgermeister Manfred Weber in der Sitzung klar und betonte, dass der Bericht ein sachliches Spiegelbild des Abends gewesen sei.

Nächsten Schritte

„Jetzt aktuell ist ja erst die frühzeitige Beteiligungsrunde vorbei und die Büros müssen die nächsten Monate wieder arbeiten“, beendete Bürgermeister Manfred Weber seine Ansprache in der Gemeinderatssitzung. Erst danach wird das Bauvorhaben wieder Thema in einer öffentlichen Gemeinderatsitzung sein, was frühestens im Mai oder Juni der Fall sein wird. Erst zu diesem Zeitpunkt entscheidet der Gemeinderat, mit welchen Unterlagen des Eigentümers in die zweite Offenlage eintreten wird.