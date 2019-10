von Stefan Kurczynski

Ein großes Angebot hatte die Arbeitsgruppe „Belebung Ortsmitte Dangstetten“ unter der Leitung von Gottfried Ritter beim Herbstmarkt organisiert. Aussteller aus Nah und Fern boten zum großen Teil selbst gefertigte Waren an. Die hiesigen Vereine sorgten dafür, dass niemand hungrig diesen Markt verlassen musste. Da wurde wieder Zander im Bierteig angeboten. Würstchen in fast allen Variationen und Steaks sowie Gyros an einem Stand der Feuerwehr.

Die Kinder waren begeistert von dem Vogelhäuschen bauen | Bild: Stefan Kurczynski

Von selbstgemachten Weidekörben über Dekorationsartikel für das bevorstehende Halloween und Grabschmuck für Allerheiligen. An die Kleinen wurde besonders gedacht.

In der Bücherei konnten Insektenhotels angefertigt werden, was auch gerne angenommen wurde. Bild Stefan Kurczynski | Bild: Stefan Kurczynski

Da konnten sie kleine Vogelhäuschen bauen, sogar ein Insektenhotel konnte in der Bücherei angefertigt werden, was bei den Kindern sehr gut ankam. In der Bücherei konnten aber dieses Mal auch Bücher ausgeliehen werden, zum ersten Mal beim Herbstmarkt war diese geöffnet.

Tanzeinlagen der Landfrauen

Einer der Höhepunkte des Herbstmarktes war die Tanzeinlage der Kadelburger Landfrauen. Diese stieß unter den Gästen auf so viel Begeisterung, dass die Damen eine Zugabe geben mussten. Gottfried Ritter und sein Team freuten sich über diese Vorstellung und überreichte den Frauen Präsente und jeder Landfrau ein Glas Sekt.

Ein reichhaltiges Angebot wurde auch dieses Mal wieder präsentiert. | Bild: Stefan Kurczynski

Ritter: „Ich freue mich, dass ihr wieder bei uns aufgetreten seid. Ihr belebt mit eurer Darbietung diesen Markt jedes Mal aufs Neue und bringt noch zusätzlichen Schwung hinein.“