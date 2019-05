von Stefan Kurczynski

Neu gewählt wurde am Wochenende beim Narrenverein Dangstetten. Sven Volk, seit 2017 Vorsitzender, blickte in seiner Begrüßungsrede positiv auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Er bemerkte, „dass es in diesem Jahr einmal ausnahmsweise ruhig verlief“ und dass das Vereinsleben bis auf einige Auftritte relativ ausgeglichen war. „Besonders das letzte Dorffest in Dangstetten ist sehr gut verlaufen. Patrick Trefzer hatte die Idee zu einer Neugestaltung für das Fest und das hat wunderbar funktioniert. Das werden wir so weitermachen.“

Schriftführerin Corinna Harnisch berichtete anschließend im Detail über das vergangene Jahr und konnte dies nur bestätigen. „Wir haben zum Beispiel am Narrentreffen in Reckingen teilgenommen. Es war ein schöner Tag, voller Stimmung, passendem Wetter und alten Freundschaften. Es war eine schöne Fasnachtssaison.“ Zu einer der Aufgaben des Vereins zählt das jährlich stattfindende Dorffest, das zusammen mit der Guggenmusik und dem Turnverein gestaltet wird und sich einer immer größeren Beliebtheit erfreut. Das Dorffest in diesem Jahr findet am 20. Juli statt – „wir haben uns auch schon ein paar schöne Überraschungen ausgedacht“, verriet Sven Volk.

Tradition wiederbelebt

Der stellvertretende Bürgermeister Gottfried Ritter leitete im Anschluss die Wahlen. Ritter bedankte sich im Namen der Gemeinde für die große Hilfe des Vereins an den vielen Veranstaltungen, wie dem Wochenmarkt, der Kaffeestube, dem Weihnachtsmarkt und vielen anderen, bei denen der Narrenverein geholfen hat. „Wenn man euch gebraucht hat, konnte man auf euch zählen“, sagte Ritter. Er freute sich auch darüber, dass der Verein wieder einen Maibaum gestellt hat. „Das ist eine wunderbare Tradition, die Ihr hier wieder ins Leben gerufen habt.“

Bei der Wahl wurden alle Vorstandsmitglieder des Narrenvereins Dangstetten in ihren Ämtern bestätigt: Sven Volk (Vorsitzender), Ramona Tauscher (stellvertretende Vorsitzende), Doris Lohrer (Kassierin), Corinna Harnisch (Schriftführerin) sowie die Beisitzer Hubert Mayer, Ines Mayer, Herbert Volk, Patrick Trefzer und in Abwesenheit Stefan Wiener.