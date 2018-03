Küssaberg Freundeskreis Küssaberg zieht positive Bilanz

Der Freundeskreis Küssaberg zieht positive Bilanz. Die Mitglieder bestätigen den bewährten Vorstand. Der besondere Dank richtet sich an Silvia Barabas, zweite Schriftführerin, für ihren besonderen Einsatz.

Küssaberg – Einen positiven Jahresrückblick konnte der Vorsitzende des Freundeskreises Küssaberg, Bernhard Rossa, an der jüngsten Versammlung im alten Rathaus Küssaberg/Rheinheim vorweisen. „Zweimal waren Freunde aus La Talaudière bei uns zu Besuch. Zur Fasnacht nahmen 20 Freunde aus Frankreich am Küssaberger Narrentreffen teil und zum traditionellen Blumenfest kamen auch 19 Erwachsene und fünf Jugendliche.“ Die Unterbringung der Freunde aus La Talaudière konnte Dank der Hilfe vieler Mitglieder auch bewältigt werden.

Eine Abordnung wird im nächsten Jahr bei der Kulturnacht anwesend sein. Kontakte wurden über die Französischlehrer der Schule und einer Deutschlehrerin in La Talo geknüpft. Dadurch ist es in diesem Jahr auch möglich, dass sich ein Jugendlicher für rund drei Wochen in Küssaberg aufhält und hier auch die Schule besucht.

Der Freundeskreis selbst wird in diesem Jahr, vom 8. Juni bis zum 10. Juni, eine Busfahrt nach St. Etienne unternehmen. Dort erwartet die Teilnehmer ein Programm nach Wunsch. Zur Auswahl stehen das Bergbaumuseum, das Museum von Kunst und Industrie, das Museum „der Grünen“ (die Fußballmannschaft von St. Etienne), ein Spaziergang durch die Stadt und Shopping im Stadtteil Saint Victor sur Loire. Anmeldungen noch möglich. Auch an die FEZ (Ferienfreizeit) der Gemeinde Küssaberg wurde gedacht. Zu der diesjährigen FEZ sollen französische Kinder eingeladen werden, die dann an einem Zeltlager auf der Küssaburg teilnehmen können.

Die Wahlen übernahm anschließend Bürgermeister Manfred Weber, der sich zunächst bei den Anwesenden Mitgliedern für ihre wertvolle Arbeit herzlich bedankte. „Es macht immer wieder Spaß, zu sehen, wie sich die Menschen aus Deutschland und Frankreich so gut verstehen und das haben wir zum größten Teil euch zu verdanken, dass es auch hier in Küssaberg mit der Partnerstadt La Talaudière klappt.“ Die folgenden Wahlen waren dann auch schnell durchgeführt, weil der gesamte Vorstand im Amt bestätigt werden konnte. Rossa bedankte sich anschließend bei seiner zweiten Schriftführerin Silvia Barabas für ihre herausragende Arbeit, Hilfe sowie Opferbereitschaft und übergab ihr ein Präsent. „Sie hat sich immer um die Gäste gekümmert, hat Busse besorgt und Unterkünfte beschafft, war immer zur Stelle und für jeden jederzeit erreichbar.“ Wer mehr von der Deutsch-Französischen Partnerschaft in Küssaberg erfahren und dem Freundeskreis beitreten möchte, kann sich gerne an Bernhard Rossa per E-Mail (partnerschaft.kuessaberg@web.de) wenden.